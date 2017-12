Arestări în cazul agresării unui poliţist

Magistraţii Judecătoriei Constanţa au emis pe numele celor cinci suspecţi acuzaţi că au bătut un poliţist din Cumpăna mandate de arestare preventivă, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ultraj. Cosmin Cucoş, Daniel Neagu, George Gabriel Guşă, Sorin Marian Guşă şi Ionuţ Fandarac Pricop vor sta în spatele gratiilor pentru următoarele 29 de zile. Amintim că scandalul a avut loc în faţa unui bar din localitatea Cumpăna, după ce un echipaj de poliţie a intervenit pentru a aplana un conflict izbucnit între două persoane. „Am fost solicitaţi în zona respectivă prin linia unică de urgenţă 112. În momentul în care am ajuns, eu şi un coleg din cadrul Poliţiei Locale, am văzut doi tineri care se încăieraseră în faţa localului respectiv. Am intervenit pentru a aplana conflictul şi i-am urcat pe cei doi scandalagii în maşină. Ulterior, eu m-am îndreptat către bar, pentru a discuta cu martorii şi cu persoana care a sunat la 112.

ATACUL În acel moment, din local au ieşit alţi trei tineri, care au tăbărât pe mine. M-au trântit la pământ şi au început să mă lovească cu pumnii şi cu picioarele, în stomac şi în spate. Imediat, agentul de la Poliţia Locală a coborât din maşină ca să vină în ajutorul meu. Ceilalţi doi suspecţi, care se aflau în autoturism, au profitat de moment, au coborât şi au sărit şi ei la bătaie. Cei cinci se aflau sub influenţa băuturilor alcoolice. Un cetăţean care trecea prin zonă a oprit maşina pe mijlocul drumului şi a intervenit. A reuşit să tragă de pe mine doi agresori, iar atunci am reuşit şi eu să mă ridic”, a povestit agentul Marius Ene. Cei cinci agresori au fugit, oamenii legii cerând prin staţie sprijinul colegilor. Agentul lovit a fost transportat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Constanţa, unde a primit îngrijiri medicale. Medicii legişti care l-au examinat au tras concluzia că leziunile suferite de poliţist vor necesita în jur de 8-10 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare. Poliţiştii au reuşit să-i identifice în scurt timp pe cei cinci indivizi implicaţi în scandal.