Arestări în lanţ în cazul Băhăian

ÎNCĂ UN SUSPECT. Unul dintre cei mai vechi colaboratori ai lui Sergiu Băhăian, buzoianul Dan Negurean, de 53 de ani, a fost reţinut, ieri, de procurorii DIICOT Ialomiţa. Magistraţii Tribunalului Ialomiţa l-au arestat preventiv pentru o perioadă de 29 de zile sub aspectul comiterii infracţiunilor de constituire de grup infracţional organizat şi complicitate la înşelăciune în convenţie prin emiterea de cecuri şi alte instrumente de plată fără acoperire care au provocat consecinţe deosebit de grave. În arestul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului de Poliţie Ialomiţa se mai află Sergiu Băhăian, Eduard Mărculescu, Mihai Dăscălete şi Gheorghe Teleaga, încarceraţi duminica trecută şi care au contestat măsura arestării, iar recursul urmează a fi judecat vineri, la Curtea de Apel Bucureşti. Totodată, anchetatorii constănţeni deţin date despre posibila existenţă a altor cadavre îngropate la Medgidia şi în cimitirul de la Cernavodă.

AFACERE DE MILIOANE. Până în prezent, gruparea lui Băhăian este acuzată că a înşelat peste 60 de societăţi, prejudiciul creat fiind de peste cinci milioane de lei. Magistraţii Tribunalului Ialomiţa care i-au arestat pe cei patru suspecţi, respectiv Sergiu Băhăian, Eduard Mărculescu, Mihai Dăscălete şi Gheorghe Teleagă, susţin că, în perioada iulie-septembrie 2006, alături de Dan Negurean şi Lucian Cernat, prin firma SC Gimatex SRL Dridu, aceştia au înşelat 34 de societăţi comerciale, prejudiciul nerecuperat fiind de 3.300.000 de lei. Totodată, în perioada februarie-mai 2007, Băhăian, prin intermediul firmei SC Absolut Uniprix SRL Bucureşti, a reuşit să păcălească 33 de persoane juridice, cu 2.198.692 de lei. Locotenentul său, Eduard Mărculescu, este acuzat că îl sprijinea pe Băhăian în găsirea clienţilor şi tehnoredacta şi trimitea ofertele concepute de acesta. Mai mult, anchetatorii susţin că Teleagă şi Dăscălete au revândut o parte din marfa cumpărată de Băhăian cu cecuri fără acoperire. În motivare, judecătorii susţin că acuzaţiile care li se aduc celor patru suspecţi de către procurorii DIICOT sunt susţinute de declaraţiile mai multor martori, precum şi de interceptările telefonice. Anchetatorii spun că Băhăian a încercat să scape declarând un domiciliu fals, iar ultimele interceptări telefonice au arătat că suspectul pregătea săvârşirea unor noi infracţiuni.

AMICIŢIE CU SRI-UL. După ce Sergiu Băhăian a susţinut că este prieten cu fostul purtător de cuvânt al SRI, Nicolae Ulieru, acesta din urmă a recunoscut că a avut o relaţie de amiciţie cu suspectul şi că îl cunoaşte de aproape 11 ani. Nicolae Ulieru a susţinut că meseria pe care o are îi impune relaţii în toate mediile. Fostul purtător de cuvânt a mai declarat că, în toamna anului trecut, l-a consiliat pe Băhăian cu ocazia punerii în scenă a unui spectacol prezentat la Arc Club. Nicolae Ulieru l-a caracterizat pe Sergiu Băhăian ca fiind o persoană cu mult şarm a cărei meserie este de a da “ţepe” financiare şi care nu ar putea să muncească cinstit indiferent de salariu. În acelaşi timp, fostul purtător de cuvânt al SRI susţine că Băhăian nu ar fi în stare să comită o crimă, iar în spatele său s-ar afla persoane mult mai puternice. Conform acestuia, în anii ‘90, Băhăian ar fi fost ajutat cu bani de oameni politici, dar nu a divulgat numele acestora. Ieri, într-o conferinţă de presă, preşedintele PSD Buzău, senatorul Ion Vasile, a declarat că deputatul PD-L Cezar Preda l-ar cunoaşte pe Băhăian. \"Se pare că firma lui Băhăian, Sabina Product, are implicaţii şi pe la Bucureşti, pe la Rebu, pe la Rosal. Sunt nişte legături pe care am vrea să le descifrăm, iar nişte oameni din Buzău şi din judeţ sunt cunoscători\", a adăugat Ion Vasile.