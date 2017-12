Arestat pentru omor

14:22:04 / 05 Martie 2014

Du-te neică în Japonia să te plângi!” Cu scrâșnet de frâne trase, Inter Regio de ora 8.30 părăsește Gara de Nord aproape de ora 10, să fie suma rotundă. Nu înainte ca “nașul” de pe vagonul 8 să dea jos, “ca să nu ave

Du-te neică în Japonia să te plângi!” Cu scrâșnet de frâne trase, Inter Regio de ora 8.30 părăsește Gara de Nord aproape de ora 10, să fie suma rotundă. Nu înainte ca “nașul” de pe vagonul 8 să dea jos, “ca să nu aveam probleme” doi tineri care vroiau să meargă fără bilet dar care aveau aerul unor ofițeri TF aflați în misiune sub acoperire…În vagoane, cu excepția scrumului de țigară de la călătorii care fumează cu fereală pe coridor și cele câteva geamuri sparte, precum pânza de păianjen, condițiile par în regulă. Și, după două ore de mers, când căldura a devenit insuportabilă și am primit aer condiționat, ai chiar impresia că poți călători în condiții decente. Dacă nu-ți găsești locul deja ocupat. Și dacă faci față cerșetorilor, invariabil surdo-muți. Și vânzătorilor ambulanți de portofele-brichete-șurubelnițe-lanterne-plasturi. Și bătrânului care a degustat cu siguranță marfa din coșul cu bere pe care o vinde cu un profit net de sută la sută. Altfel călătoria, deși lungă fiincă se merge pe unele porțiuni cu viteze de sub 40 km/h, are și aspecte amuzante. Un călător întreabă controlorul cine îl despăgubește pentru întârzierea trenului. Până să dea din umeri “nașul” și să-i spună cinstit că habar nu are, dar că poate să depună o plângere, un alt călător îl trimite în Japonia fiindcă “acolo, neică, poți să-i dai în judecată și pentru un minut!”. “Dar eu ce să fac, unde să mă plâng?, întreabă un călător care a avut “șansa” să fie “fericitul” posesor al unui bilet cu loc dublat și care a avut norocul să găsească liber “un pic mai sus”.