Arestat pentru tentativă de omor

Magistraţii Tribunalului Constanţa au emis un mandat de arestare preventivă pentru 15 zile pe numele adolescentului de 15 ani din localitatea Urluia, acuzat că marţi noapte a încercat să violeze o bătrână de 81 de ani, bolnavă şi imobilizată la pat, şi pe care a înjunghiat-o în repetate rânduri. El este cercetat pentru tentativă de omor, tentativă de viol şi violare de domiciliu. Potrivit anchetatorilor, după ce a dat pe gât mai multe pahare cu ţuică, Georgian P., de 15 ani, a pătruns în gospodăria octogenarei, despre care ştia că locuieşte singură. A profitat de neatenţia femeii, care uitase să încuie uşa, aşa că a intrat fără probleme în casă şi s-a năpustit peste octogenara care nici măcar nu a apucat să strige după ajutor. După ce a lovit-o de mai multe ori, adolescentul a încercat să o forţeze pe femeie să întreţină raporturi sexuale cu el. “A dat buzna peste mine, m-a ameninţat şi mi-a spus că vrea să se culce cu mine. Mi-a tăiat hainele cu un cuţit şi m-a şi lovit, cred că mi-a rupt coastele! A tras de mine, dar nu a reuşit să facă ce avea de gând”, a povestit Victoria Ciolan coşmarul prin care a trecut.

CINCI PLĂGI ÎNJUNGHIATE Enervat că planul nu i-a ieşit, spun poliţiştii, suspectul a tăiat-o pe bătrână cu un cuţit de bucătărie, după care a fugit. Nu s-a potolit după primul incident, aşa că s-a oprit câteva case mai departe, cu intenţia de a intra în casa altei femei. “Maică-mea a ieşit la poartă şi el i-a spus că vrea să se culce cu soţia mea. Când l-a auzit, mama i-a dat o palmă, iar el a început să urle că ne taie, că ne omoară pe toţi”, a povestit un localnic. Agresorul a fugit apoi. Între timp victimele sale au sunat la 112 şi au cerut ajutor, iar poliţiştii din Băneasa au pornit pe urmele atacatorului. Acesta a fost găsit acasă, dormind. Oamenii legii l-au ridicat şi l-au escortat la postul de poliţie din localitate, pentru audieri. Adolescentul a declarat că regretă ceea ce a făcut: „Îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat, am greşit din cauza băuturii. Am băut trei pahare cu ţuică”, a spus Georgian P. Câteva ore mai târziu, adolescentul a fost dus la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa. Conform raportului medico-legal, victima a suferit cinci plăgi prin înjunghiere în zona spatelui. Urmează ca suspectul să fie supus unei expertize pe baza căreia se va putea stabili dacă are discernământ.