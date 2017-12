Arestat pentru trafic de canabis

Ofiţerii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Constanţa au prins în flagrant pe data de 8 decembrie doi bărbaţi care încercau să vândă o jumătate de kilogram de droguri de risc. Oamenii legii spun că Mihai Grădinariu, de 21 de ani, din comuna Mircea Vodă, şi Tudor Văduva, de 34 de ani, din localitatea Osmancea, au fost încătuşaţi în zona magazinului Tomis, din Constanţa, imediat după ce au încercat să-i vândă unui ofiţer sub acoperire 500 de grame de canabis. Anchetatorii spun că cei doi suspecţi cereau în jur de 3.000 de euro pentru jumătatea de kilogram de drog şi că flagrantul a fost pregătit sub coordonarea procurorilor Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Constanţa. Cei doi bărbaţi au fost audiaţi de procurori, care au cerut instanţei arestarea lui Tudor Văduva. Câteva ore mai târziu, magistraţii Tribunalului Constanţa au emis pe numele lui Tudor Văduva un mandat de arestare preventivă pentru 29 de zile sub aspectul comiterii infracţiunii de trafic de droguri de risc. Complicele acestuia, Mihai Grădinariu, este cercetat în stare de libertate.