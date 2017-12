Aretha Franklin are probleme de sănătate

Aretha Franklin a anulat mai multe dintre spectacolele sale din perioada următoare, la cererea unuia dintre medicii săi. Cântăreaţa în vârstă de 74 de ani, câştigătoare a unui premiu Grammy, va avea nevoie de timp liber pentru odihnă, din cauza unei probleme de sănătate pe care, însă, nu vrea să o divulge. Printre spectacolele anulate ale artistei se numără şi concertul de la New York, la Radio City Music Hall, organizat în cinstea aniversării celor 90 de ani pe care îi împlineşte cântăreţul Tony Bennett. Aretha a spus, de asemenea, că se va întoarce pentru a susţine concertul în luna noiembrie.

Aretha Franklin, celebră pentru mai multe hituri din anii 1960, precum ”(You Make Me Feel Like) A Natural Woman”, ”Chain of Fools” şi ”Respect”, a continuat să concerteze, să înregistreze şi să plece în turnee, fără întrerupere, timp de peste patru decenii. Aretha Franklin a câştigat 20 de premii Grammy, dintre care opt au fost consecutive, între anii 1968 şi 1975, perioadă în care trofeul pentru cea mai bună solistă R&B a fost numit în glumă de ziarişti ”premiul Aretha”.