Aretha Franklin şi Michael Jackson, onoraţi în Harlem

Cântăreţii americani Aretha Franklin şi Michael Jackson vor fi incluşi în galeria vedetelor lansate de Apollo Theatre din New York, printr-o gală ce va fi organizată în celebrul teatru din cartierul Harlem, pe 14 iunie. Aretha Franklin, în vârstă de 68 de ani, celebră pentru hituri precum „I Knew You Were Waiting (For Me)” şi „Respect”, a anunţat că va fi prezentă la această ceremonie. În iulie 2009, mii de fani ai cântăreţului Michael Jackson, decedat pe 25 iunie anul trecut, au participat la evenimentul organizat în memoria Regelui muzicii Pop în acest teatru, unde trupa The Jackson Five a cântat pentru prima oară, în 1967. Michael Jackson şi fraţii săi au câştigat concursul organizat de teatrul Apollo în 1967, intitulat Amateur Night, recitalul lor din acea seară fiind considerat de specialişti drept momentul care a condus la lansarea trupei The Jackson Five. Cântăreaţa şi actriţa Jennifer Lopez şi soţul ei Marc Anthony vor primi, în cadrul galei un premiu special pentru artă şi acţiuni umanitare. În acest an, Apollo Theatre celebrează cea de-a 75-a aniversare. Printre personalităţile incluse în Apollo Theatre Hall of Fame în anii trecuţi se numără Smokey Robinson, Quincy Jones şi James Brown.