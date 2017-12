Aretha Franklin vrea să revină pe scenă

Cântăreaţa americană Aretha Franklin a anunţat că va reveni pe scenă, la sfârşitul lunii mai, la câteva luni după ce a fost internată din cauza unei maladii neprecizate. Artista în vârstă de 68 de ani, care intenţionează să lanseze tot în luna mai şi un nou album, intitulat ”Aretha: A Woman Falling Out of Love”, va concerta pe data de 28 mai, la Seneca Niagara Casino din Buffalo, al doilea oraş ca mărime din statul New York. În noiembrie 2010, Aretha Franklin şi-a anulat, la recomandarea medicilor, toate concertele şi apariţiile publice programate pentru următoarele şase luni. În luna decembrie, artista americană a suportat o intervenţie chirurgicală pe care a descris-o ca fiind ceva mai mult de o operaţie minoră. De atunci, cea care a fost supranumită regina muzicii soul a anunţat că a adoptat o dietă nouă şi că a slăbit destul de multe kilograme. ”Vreau nu doar să mă menţin la greutatea la care sunt acum, ci vreau să mai slăbesc pentru a purta haine cu un număr mai mic”, a declarat diva americană. Aretha Franklin nu a făcut publică niciodată denumirea bolii cu care a fost diagnosticată, însă presa americană a afirmat că artista suferă de cancer pancreatic. În luna ianuarie, cântăreaţa a declarat pentru revista americană ”Jet” că se simte minunat şi că problema medicală de care a suferit a fost rezolvată.

La sfârşitul săptămânii trecute, cântăreţele Christina Aguilera, Jennifer Hudson şi Florence Welch au susţinut, pe scena premiilor Grammy, un minirecital în onoarea celebrei cântăreţe americane. Aretha Franklin, celebră pentru mai multe hituri din anii ’60, precum ”(You Make Me Feel Like) a Natural Woman”, ”Chain of Fools” sau ”Respect”, a continuat să concerteze, să înregistreze şi să plece în turnee, fără întrerupere, timp de peste patru decenii, până în octombrie 2010. Aretha Franklin a câştigat 20 de premii Grammy, dintre care opt au fost consecutive, între anii 1968 şi 1975, perioadă în care trofeul pentru cea mai bună solistă R&B a fost numit în glumă Premiul Aretha.