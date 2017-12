Deşi nu au fost în stare să finalizeze construcţia autostrăzii A2 în şapte ani, lucrările rămânând la Cernavodă, acolo unde le-a lăsat Guvernul Năstase, cei ce conduc destinele românilor în prezent, prin directorul general al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România (CNADNR), Liviu Costache, se laudă că vor pune în circulaţie tronsonul de autostradă Cernavodă Constanţa în vara acestui an. În cadrul unei conferinţe de presă susţinută, ieri, la Constanţa, şeful CNADNR a încercat să relateze un basm în care această autostradă se va realiza în numai câteva luni, deşi guvernanţii nu au fost capabili să o finalizeze în şapte ani. Costache a adăugat că, deşi se va circula pe autostrada Cernavodă - Constanţa în vara acestui an, aceasta nu va fi complet finalizată până la debutul sezonului estival. „A se termina o autostradă este un lucru, a se pune în circulaţie este o diferenţă. A termina înseamnă să aibă absolut tot: parapeţi, portale, şanţuri, conexiuni cu drumuri laterale, semnalizare digitală, benzinării, parcări”, a spus Liviu Costache, care probabil că a uitat să spună că autostrada nu va avea nici măcar covor asfaltic... Ce rost are să inaugurezi ceva ce nu este terminat? Or, actuala putere are nevoie ca de aer de ceva picături de imagine şi încearcă să arate că a făcut ceva... Sau, mai bine zis, aproape că a făcut ceva... Şeful drumurilor din România, că autostrăzile lipsesc, a spus că, în acelaşi timp cu autostrada A2 se va deschide circulaţia auto şi pe centura ocolitoare a Constanţei, adică tot în vara acestui an. Să trăim s-o vedem şi pe asta! Directorul CNADNR a precizat că cele mai avansate tronsoane ale acestei autostrăzi sunt Medgidia - Constanţa şi varianta de ocolire a municipiului Constanţa. În discuţiile privind autostrada s-a punctat şi faptul că mai sunt câteva probleme cu unele parcele de pe traseul autostrăzii, care nu au fost încă expropriate. De asemenea, în cadrul acestor discuţii, primarul comunei Cumpăna, Mariana Gâju, a declarat că cei care construiesc podul de pe DN39 E pentru centura ocolitoare a Constanţei au blocat, prin lucrările lor, singura cale de acces în Cumpăna, Mariana Gâju spunând că normal ar fi fost ca acest drum să fie deviat. Directorul CNADNR, Liviu Costache, a anunţat, ieri, că statul are în plan şi construirea unei autostrăzi de la Cernavodă până în Vama Veche, care să se continue până la Varna. Aceasta va face parte din coridorul IV, iar studiul de fezabilitate va fi demarat în decursul acestui an, urmând ca, la finalul anului sau la începutul anului viitor, să se organizeze licitaţia pentru tronsonul respectiv.