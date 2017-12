Argint european pentru un elev constănțean

Tânărul Răzvan Mihai Ursu, elev în clasa a X-a la Colegiul Național ”Mircea cel Bătrân”, a cucerit medalia de argint la Olimpiada de Științe pentru Juniori a UE, desfășurată în perioada 7 - 14 mai, la Tartu, în Estonia. Mircistul este singurul constănțean care a participat la competiția europeană și, împreună cu alte două tinere din țară cu care a lucrat în echipă, a terminat pe locul al II-lea în clasamentul european. Competiția a avut un puternic caracter experimental, testându-le participanților nu doar cunoștințele, ci și creativitatea și capacitatea de inovare.

Colegiul Național ”Mircea cel Bătrân” (CNMB) din Constanța se mândrește cu încă un rezultat de excepție obținut de unul dintre elevii liceului la o competiție internațională. Tânărul Răzvan Mihai Ursu, elev în clasa a X-a, a cucerit medalia de argint la Olimpiada de Științe pentru Juniori a Uniunii Europene (EUSO), desfășurată în perioada 7 - 14 mai, la Tartu, în Estonia. Mircistul este singurul constănțean care a participat la competiția europeană și, împreună cu alte două tinere din țară cu care a lucrat în echipă, a terminat pe locul al II-lea în clasamentul european. Competiția a avut un puternic caracter experimental, participanții fiind provocați ca timp de două zile să realizeze mai multe probe practice. ”Am avut două probe experimentale în două zile diferite și fiecare a durat câte 4 ore. La primul experiment, pe care organizatorii l-au intitulat „Proba laptelui“, am avut de studiat niște mostre de lapte, atât din punct de vedere fizic, cât și din punct de vedere chimic și biologic, alături de cele două colege ale mele de la chimie și biologie”, a povestit Răzvan. Tânărul spune că provocarea sa de la această probă a constat în măsurarea diametrului unor globule din lapte. A doua zi, tânărul a avut de realizat o baterie cu ajutorul unei folii de aluminiu. ”Am avut de realizat o baterie cu ajutorul unor catozi de carbon și al foliei de aluminiu și apoi, cu ajutorul acestei baterii, să punem în funcțiune o mașină mică și să cronometrăm în cât timp parcurge o anumită distanță”, a explicat mircistul. În plus, tânărul a avut de analizat și de realizat o baterie, având ca sursă de energie o cultură microbiană, provocându-l să își întreacă limitele creativității și inovației în domeniul energiei alternative. Răzvan Mihai Ursu a fost pregătit la CNMB de profesorul de fizică Ion Băraru, care lucrează alături de elev încă din gimnaziu, pentru participarea la olimpiade și concursuri. Profesorul Băraru își amintește că, în clasa a V-a, Răzvan a fost singurul participant de vârsta sa care a fost acceptat într-o competiție NASA și de atunci participă an de an la concursurile organizate de Agenția Spațială. ”Noi am avut o cooperare foarte bună la disciplina Fizică și la alte discipline extracurriculare. (...) Un bun fizician trebuie să fie foarte apropiat de natură și Răzvan a crescut în acest spirit și pentru asta cred că merită multe aprecieri”, a declarat profesorul care l-a pregătit pe tânăr încă din clasele de gimnaziu.

A PARCURS DEJA MATERIA DE LICEU

Tânărul este privit ca un lider al generației sale, nu doar în liceu, ci și în țară, și a participat la numeroase competiții până acum, unde a obținut premii importante alături de colegii săi sau individual. ”Deși este abia în clasa a X-a, el este calificat în lotul național lărgit de fizică și, practic, a parcurs toată materia de liceu. Ca un secret, la sfârșitul clasei a VIII-a deja făcusem cu el materia de liceu, într-o proporție semnificativă, și așa se explică și pasiunea lui pentru fizică, dar și rezultatele obținute până acum”, a explicat prof. Băraru. Răzvan spune că pasiunea pentru fizică l-a determinat să citească și să parcurgă materia de liceu. ”Îmi place foarte mult fizica și îmi place să citesc. De aceea, în vacanțe, îmi place să citesc cărți de specialitate, unele mai simple, altele mai dificile, care să îmi ofere o perspectivă mai amplă asupra fizicii. La școală învățăm diferite capitole din fizică, dar cred că e bine să am o viziune amplă asupra acestei discipline”, a povestit mircistul. Cu toate acestea, tânărul spune că nu se plictisește la ore, unde continuă să aprofundeze materia și caută experimente ingenioase pe care le poate realiza în laboratorul de fizică, pe care îl poate numi a doua lui casă. La Olimpiada de Științe pentru Juniori a Uniunii Europene au participat elevi din 25 de țări, lotul României fiind format din 6 elevi.