Argus îşi închide porţile?

Cea mai veche fabrică de ulei din România, SC Argus SA Constanţa, riscă să-şi închidă porţile, după ce omul de afaceri gălăţean Cătălin Constantin Chelu, care a preluat pachetul majoritar al societăţii fără să respecte procedura prevăzută de lege, a împiedicat accesul celorlalţi acţionari la Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA). Potrivit convocatorului publicat în Monitorul Oficial (MO), AGA s-a desfăşurat în zilele de 16 şi 17 septembrie, la sediul social al SC Argus, situat pe strada Industrială nr. 1 din municipiul Constanţa. Deşi, legislaţia în domeniu prevede ca adunările acţionarilor să fie organizate de administratorii societăţii, în acest caz, cei doi administratori în funcţie ai Argus, Dan Voiculescu şi Radu Constantin, au aflat din MO despre desfăşurarea acţiunii. Veniţi de la sute de kilometri depărtare, reprezentanţii acţionarilor au avut parte de surprize neplăcute în ambele zile în care AGA trebuia să se întrunească. Pe 16 septembrie, odată ajunşi la sediul Argus SA, ei au constatat cu stupoare că uşa societăţii era încuiată şi că nimeni nu răspundea la interfon. În speranţa că vor obţine lămuriri, au sunat un reprezentant al societăţii. Răspunsul primit: „Nu ştiu. Descurcaţi-vă”.

PLIMBAŢI DE LA O UŞĂ LA ALTA Nici pe 17 septembrie, când urma să aibă loc a doua şedinţă a AGA, acţionarii nu au avut mai mult noroc. Afişul postat cu o zi înainte pe uşa de la intrarea în societate, care îi îndruma pe cei care doreau să intre să sune la interfon, la secretariat, fusese înlocuit cu un anunţ care anunţa că uşa este defectă şi că intrarea se face pe la „poarta auto” (folosită de tirurile care încarcă/descarcă marfa şi materia primă – n.r.). „Dacă uşa este defectă, de ce nu au pus un om care să îndrume oamenii către intrarea corectă, mai ales că ştiau că vom veni pentru AGA. Pe 16 septembrie, tot la această intrare „defectă” au venit şi reprezentanţii unor firme din alte localităţi care voiau să încheie contracte cu Argus şi care au făcut cale-întoarsă pentru că nu au putut intra”, a spus administratorul Dan Voiculescu. Din păcate, nici la „poarta auto” acţionarii nu au avut mai mulţi sorţi de izbândă. Primul grup care a încercat să intre a fost oprit de agenţii de pază care au comunicat că AGA se desfăşurase doar pe 16 septembrie, prin urmare nu mai aveau niciun motiv să intre în incinta societăţii. La doar câteva minute după aceea, al doilea grup a primit un răspuns diferit. „Ni s-a spus că nu avem voie să intrăm, acesta fiind ordinul primit de la noul director general. Ieri (16 septembrie – n.r.) angajaţii au fost trimişi acasă de la ora 8.00 pentru ca sediul să poată fi închis şi să nu poată intra niciun acţionar. Este grav faptul că nu ni se permite accesul nici nouă, administratorii societăţii”, a spus Radu Constantin. Pentru că, prin împiedicarea accesului acţionarilor la AGA au fost încălcate prevederile legii pieţei de capital, acţionarii au formulat plângeri la poliţie.

ACŢIONAR MAJORITAR ÎN MOD FRAUDULOS Potrivit administratorului Voiculescu, problemele acţionarilor ar fi început odată cu intrarea în scenă a omului de afaceri gălăţean Cătălin Chelu. Prin intermediul firmelor sale, el a cumpărat acţiuni Argus fără să respecte prevederile legale potrivit cărora, atunci când un acţionar atinge pragul de 33% din acţiuni, este obligat să se oprească şi să lanseze o ofertă publică de cumpărare de la ceilalţi acţionari. „În prezent, prin grupul de firme care îi aparţine, Chelu deţine 43% din acţiunile Argus”, a declarat reprezentantul unuia dintre acţionarii Argus, Alina Radu. Membrii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (CNVM) – organism de control pe piaţa de capital – au sancţionat cu avertisment firmele din grupul omului de afaceri gălăţean pentru că nu au derulat oferte publice pentru a deţine pachetul majoritar al SC Argus SA. În prezent, potrivit deciziei CNVM, Cătălin Chelu are drept de vot în forurile decizionale ale acţionarilor Argus pentru doar 33% dintre acţiunile deţinute. Restul de 10% din acţiuni îi vor fi recunoscute doar după ce va depune oferta de preluare. Chelu a mai fost sancţionat, tot pentru nederularea ofertelor publice şi în cazul a alte 11 companii.

ULEIUL ARGUS, ÎN PERICOL În cadrul AGA de pe 16 septembrie, unde au participat doar reprezentanţii firmelor din grupul lui Cătălin Chelu, a fost ales un nou Consiliu de Administraţie (CA) şi au fost adoptate o serie de măsuri. „A fost publicat un raport de piaţă, în care se spune că AGA s-a desfăşurat şi că a fost ales un nou CA, ceea ce este ilegal, având în vedere că noi, toţi ceilalţi acţionari, eram afară”, a declarat administratorul Dan Voiculescu. El a adăugat că vor contesta raportul şi înfiinţarea noului CA. Din păcate, până la soluţionarea problemei, activitatea Argus riscă să fie blocată. „Societatea funcţionează numai pe bază de credit. În fiecare an, apelează la credite bancare pentru a putea cumpăra materia primă: seminţele de floarea-soarelui. Dacă pierde recolta acestui an agricol (campania de recoltare s-a încheiat deja), Argus nu mai are ce prelucra. Dacă nu mai are ce prelucra, nu mai produce, dacă nu mai produce, nu mai distribuie, iar dacă nu distribuie, nu încasează nimic”, a explicat reprezentantul fondului de investiţii Business Capital for Romania - Opportunity, unul dintre acţionarii Argus. După preluarea „pe blat” a pachetului majoritar de către Cătălin Chelu, băncile care creditează societatea constănţeană au trimis scrisori oficiale prin care spuneau că vor reevalua activitatea Argus. În urma celor petrecute în cadrul AGA, este greu de crezut că o instituţie bancară serioasă va mai accepta să acorde credit societăţii. Cu alte cuvinte, până la următoarea recoltă, Argus ar putea să-şi îngheţe activitatea. În acest caz, toţi cei aproape 260 de salariaţi vor fi afectaţi. „Scopul nostru, ca acţionari, este să facem tot posibilul ca activitatea companiei să meargă bine, ceea ce înseamnă, implicit, şi bunăstarea angajaţilor. Nu înţelegem de ce Cătălin Chelu pune în pericol societatea, riscându-şi investiţia”, a mai spus reprezentantul fondului de investiţii. Din păcate, afaceristul Cătălin Chelu nu a putut fi contactat pentru a obţine un punct de vedere.

ÎNFIINŢATĂ ÎN 1943 Fabrica de ulei Argus a fost înfiinţată în 1943 sub denumirea SAR ARGUS, cu capital român. Sediul iniţial a fost în fosta zonă Obor a municipiului Constanţa. În 1948 are loc naţionalizarea fabricii, tot atunci fiindu-i schimbată şi denumirea în Întreprinderea Industrială de Stat Argus. Ulterior, numele i-a fost schimbat în Întreprinderea de ulei Constanţa. În 1968 s-a făcut o nouă investiţie, pentru construirea unei fabrici moderne, cu o capacitate mai mare. Cele două unităţi au funcţionat împreună până în 1980, când vechea unitate a fost dezafectată. Argus SA Constanţa s-a constituit ca societate comercială în 1991, capitalul fiind, integral, privat autohton. La sfârşitul anului 1996, Argus reprezenta un succes de privatizare MEBO (Management Employee Buyouts - o metodă de privatizare care presupune trecerea mijloacelor de producţie ale unităţii economice din proprietatea statului în cea a angajaţilor. Odată transformată în societate pe acţiuni, statul le oferă muncitorilor dreptul de întâietate pentru cumpărarea acţiunilor, implicit a societăţii. În schimb statul restricţionează transferabilitatea titlurilor şi impune anumite condiţii – n.r.). Începând cu anul 2002, SC Argus SA Constanţa este listată pe piaţa de capital Rasdaq.