Arheologii au descoperit gravuri rupestre în Mongolia Interioară

07:51:28 / 22 Martie 2017

corectare

"Eu nu vad nici o pestera in foto. Sunt clasice petroglife, in aer liber. Comune in Siberia Centrala. Atribuite -de obicei- culturii Yamna (Yamnaia). Adica mileniul III i.e.n. La ei poate si IV. Pacat ca nu se mai gaseste la vanzare ebook "Pe urmele lui Gingis Han", sa le vedeti. O s-o reeditez cat mai curind posibil. (Am promisiuni pentru aprilie-mai a.c.) Articolul asta arata ca e nevoie de reeditare. Nu prea se stie pe aici despre realitatile Asiei Centrale. "