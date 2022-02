Arhiepiscopia Tomisului pregăteşte 150.000 de sticle cu agheasmă pentru Bobotează, manifestarea religioasă urmând să se desfăşoare în Portul Tomis, eveniment la care sunt aşteptaţi 20.000 de credincioşi, număr dublu comparativ cu cel de anul trecut, a declarat IPS Teodosie.

"Pregătim Boboteaza, Boboteaza este sărbătoare mare, cosmică, plină de daruri şi având atâta apă aici, la malul mării, noi pregătim Boboteaza cu mult belşug de apă care se sfinţeşte. Anul acesta am pregătit 150.000 de sticle, sunt în curs de etichetare. Chiar înainte de noul an am început etichetarea acestor sticle.

Va fi Boboteaza în Portul Tomis, întrucât la Cazinou este şantier. Este o Bobotează cu temperaturi mai ridicate, aşa a fost voia lui Dumnezeu. Dar important este să fie ridicate temperaturile în sufletul nostru, să ardem de credinţă, de dragostea pentru Dumnezeu şi să răspândim în jurul nostru căldură, armonie şi multă bucurie, pentru că darurile care vin la Bobotează sunt darurile duhului sfânt care ne aduc pace, bună înţelegere, daruri pentru sufletele noastre", a spus, într-o conferinţă de presă, arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie.