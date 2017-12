Arhiepiscopul Tomisului sfinţeşte capela de la Sanatoriul din Techirghiol

Duminică, de la ora 15.30, va avea loc, la Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol, sfinţirea capelei din incinta bazei de tratament cu hramurile Sf. Mucenic Ioan Rusul şi Sf. Mucenic Doctor fără de arginţi Epictet şi Astion. Slujba va fi oficiată de Arhiepiscopul Tomisului, Înaltpreasfinţitul Părinte Teodosie, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. Directorul medical al instituţiei, Elena Ionescu, a precizat că este vorba doar de o capelă provizorie, într-o cameră a sanatoriului, urmând ca pe parcursul acestui an să fie ridicată una permanentă. “Aveam mare nevoie de un lăcaş de cult în cadrul sanatoriului. Lumea se vindecă şi cu credinţă, de aceea nu am mai aşteptat şi am făcut o capelă provizorie, la a cărei sfinţire sunt aşteptate autorităţile locale şi peste 300 de credincioşi. Însă una dintre priorităţile noastre pentru acest an este ridicarea unui lăcaş de cult cu statut permanent”, a spus Elena Ionescu.