Arhitectura Fericirii: O nouă perspectivă asupra orașelor românești

IULIUS, compania specializată în proiecte de regenerare urbană din România, va dezvolta un proiect mixed use în Constanța, astfel că am început să analizez celelalte proiecte , pe care le-a dezvoltat la Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Suceava și am văzut că acestea au devenit adevărate motoare de dezvoltare regională. În timpul acestui research am avut plăcerea de a asculta un podcast captivant al celor de la "Urbanize Hub", susținut împreună cu IULIUS, care mi-a oferit o nouă perspectivă spre viitorul orașelor din România și asupra modului în care vede dezvoltarea investitorul care a anunțat că va realiza un proiect de 800 de milioane de euro la Constanța. Discuția s-a axat pe conceptul fascinant de "arhitectură a fericirii".

În primul rând, arhitectura fericirii vorbește despre importanța spațiilor publice, mai ales despre necesitatea unor spații publice bine gândite. Acestea nu sunt doar simple locuri de tranzit, ci veritabile inimi ale comunităților urbane, locuri unde cultura, socializarea și natura se îmbină armonios. Iar proiectele IULIUS dezvoltate în celelalte orașe din țară respectă aceste principii, despre care povestesc în cele ce urmează, pe care le-au prezentat invitații din podcast: Matei Bogoescu, Senior Architect și Partner la BAUdesignLAB, precum și urb. Corina Pop și arh. Andrei Mitrea, implicați în zona de arhitectură urbană.

Inima Urbană

Spațiile publice, în esența lor, sunt mult mai mult decât simple locuri de trecere sau zone funcționale. Ele reprezintă inima orașului, locul unde se întâlnesc și se împletesc diversele fire ale vieții urbane. Pentru a atinge acest ideal, este esențial ca aceste spații să fie concepute și dezvoltate nu doar cu un scop practic, ci și ca adevărate oaze de creativitate și relaxare.

În primul rând, spațiile publice ar trebui să fie proiectate ca locuri care stimulează creativitatea. Acest lucru poate fi realizat prin integrarea de elemente de artă urbană, cum ar fi sculpturi interactive, instalații de artă luminoasă sau zone dedicate pentru artiști stradali.

Oaze de relaxare în centrul orașelor

Pe lângă aspectul artistic, spațiile publice ar trebui să ofere și oportunități de relaxare și refugiu de agitația urbană. Acest lucru poate fi realizat prin crearea de zone verzi, cum ar fi parcuri mici în mijlocul zonelor urbane, grădini comunitare sau chiar simple zone cu bănci și copaci. Aceste spații verzi nu doar că îmbunătățesc estetica urbană, dar oferă și un loc de respiro, unde oamenii se pot relaxa, citi o carte sau pur și simplu se pot bucura de liniștea naturii. Iar din această perspectivă, IULIUS pare că știe ce face. Asta pentru că a realizat până acum 130.000 mp de parcuri în proiectele din Iași, Timișoara și Cluj-Napoca, după investiții de peste 17 milioane de euro. Sunt parcuri pe care poți citi la umbra unor copaci maturi, pentru că așa sunt aduși de la pepinierele specializate, cu înălțime de 13 – 15 metri, copiii se pot juca pe iarbă, poți participa la concerte și evenimente în aer liber, care se organizează constant sau să respiri aer curat după ce pleci de la birou. Un astfel de parc vom avea și la Constanța, odată cu realizarea proiectului propus în zona Gării, pe terenul

Favorizarea interacțiunilor sociale pozitive

Un alt aspect important este stimularea interacțiunilor sociale pozitive. Spațiile publice ar trebui să fie proiectate astfel încât să încurajeze oamenii să se întâlnească și să interacționeze.

Cum? Prin crearea de zone de picnic, terenuri de joacă pentru copii, amfiteatre în aer liber sau chiar simple spații cu mese și scaune unde oamenii se pot aduna și socializa. Astfel, locurile devin puncte de întâlnire pentru comunitate, stimulând legăturile sociale și sentimentul de apartenență. Este, practic, principalul efect al proiectelor mixte de regenerare urabană, acela de a aduce împreună comunități, fie ele de business, culturale sau sociale.

Arhitectura: arta emoțiilor?

Discutând despre arhitectură, a fost subliniat faptul că aceasta nu este doar o artă a construirii clădirilor, ci și o artă a creării de emoții. Clădirile ar trebui să fie proiectate nu doar cu gândul la funcționalitate, ci și la modul în care ele pot influența starea de spirit a locuitorilor.

O clădire ar trebui să fie un simbol al comunității, un punct de reper care să inspire și să aducă bucurie celor care o văd sau o folosesc.

Un alt aspect esențial este sustenabilitatea în arhitectură. Clădirile durabile nu sunt doar benefice pentru mediu, ci și pentru sănătatea și bunăstarea locuitorilor.

Utilizarea materialelor ecologice, eficiența energetică și integrarea tehnologiilor verzi sunt pași cruciali spre un viitor mai sustenabil. În cazul IULIUS, toate clădirile din portofoliu sunt certificate conform standardelor internaționale de sustenabilitate pentru parametrii de construire, eficiența în operare și impactul pozitiv în comunitate.

Redefinirea mobilității urbane

În actualul context urban, impactul mașinilor asupra calității vieții este un subiect care nu mai poate fi ignorat. Aglomerația, poluarea și zgomotul asociate cu traficul intens ne afectează semnificativ, transformând orașele în spații mai puțin ospitaliere. Este esențial să regândim paradigma mobilității urbane, orientându-ne spre soluții care pun accentul pe sustenabilitate și bunăstarea comunității.

Promovarea transportului public eficient și accesibil este un prim pas crucial în această direcție. Un sistem de transport public bine planificat și integrat poate reduce semnificativ numărul de vehicule private de pe străzi, diminuând astfel congestia și emisiile de gaze.

Bicicletele și infrastructura aferentă reprezintă o altă componentă esențială a mobilității urbane sustenabile. Crearea de piste de biciclete sigure și conectate, precum și facilități de parcare pentru biciclete, încurajează oamenii să aleagă această formă de transport ecologică și sănătoasă. Orașele care promovează ciclismul nu doar că reduc poluarea, dar contribuie și la îmbunătățirea sănătății locuitorilor.

Mersul pe jos trebuie de asemenea încurajat prin trotuare largi, estetice, împreună cu scurtarea distanțelor prin planificare urbană inteligentă. Zonele pietonale extinse, libere de traficul auto, nu doar că facilitează mobilitatea, dar devin și spații vibrante de socializare și activități comerciale.

Care este aportul dezvoltatorilor privați în această direcție? IULIUS, spre exemplu, a anunțat recent că a investit peste 130 de milioane de euro în soluții de conectivitate, infrastructură, mobilitate alternativă, amenajarea de piste și a peste 1.000 de locuri de parcare pentru biciclete. În proiectul din Iași, Palas, aproximativ 74% din lungimea căilor interne de circulație sunt destinaţi traficului pietonal, iar la Iulius Town Timișoara, 43%. În plus, la parterul clădirilor office sunt amenajate dușuri și vestiare pentru cei care vin la birou cu bicicleta.

Gestionarea densității urbane

De asemenea, este important să abordăm problema densității urbane. O densitate bine gestionată poate aduce vitalitate și efervescență unui oraș, dar este esențial să menținem un echilibru, asigurându-ne că densificarea nu duce la supraaglomerare sau la scăderea calității vieții.

Viziunea prezentată de invitații podcastului realizat de "Urbanize Hub" asupra arhitecturii fericirii este una care îmbină estetica, funcționalitatea și sustenabilitatea, creând orașe care nu doar că satisfac nevoile de bază ale locuitorilor, ci le îmbogățesc viața și le stimulează bunăstarea.

Este un drum plin de provocări, dar și de posibilități infinite, spre crearea unor orașe în care fiecare colț stradal, clădire sau parc contribuie la fericirea colectivă. Fiindcă IULIUS îmbină deja aceste elemente în proiectele sale, aștept cu interes să vedem ce surprize va aduce dezvoltatorul la Constanța.