Arhiva AJOFM Constanţa, inundată!

Prima ploaie mai serioasă din această primăvară a inundat arhiva Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Constanţa. Directorul executiv al instituţiei constănţene, Emilia Murineanu, susţine că subsolul clădirii s-a umplut cu apă în urma ploilor care au căzut în noaptea de luni spre marţi, sistemul de canalizare din zona AJOFM, cedînd. “Cînd am venit astăzi (ieri - n.r.) la serviciu, am descoperit că apa intrase în arhiva noastră, astfel că am fost nevoiţi să solicităm ajutorul pompierilor şi pe cel al lucrătorilor RAJA. Din cauza faptului că pe strada Soveja s-a lucrat la liniile de tramvai, în sistemul de canalizare s-a infiltrat şi foarte mult bitum, fapt care a dat peste cap canalizarea şi aşa suprasolicitată de apa de ploaie”, a declarat Emilia Murineanu. După mai bine de o oră de la intervenţia celor două echipaje ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă şi RAJA SA, subsolul instituţiei a fost golit de apă. “Am avut noroc, pentru că niciun document important din arhivă nu a fost distrus. Acum încercăm să găsim un loc în care să depozităm dosarele pînă cînd subsolul va fi curăţat de oamenii noştri, dar important este faptul că nu am pierdut documente”, a completat Emilia Murineanu.