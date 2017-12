Arhive desecretizate ale MI5 dezvăluie un triunghi amoros implicînd un potenţial agent dublu român

Povestea unui trio amoros implicînd un român pe care spionajul britanic a vrut la un moment dat să îl recruteze ca agent dublu a fost dezvăluită luni, de documente de arhivă ale MI5, preluate de cotidianul ”Belfast Telegraph”. Documentele, date publicităţii pentru prima oară de Arhivele Naţionale, includ o scrisoare disperată de la cetăţeanul Fred Donovan din Londra, care implora Ministerul de Interne să îl ajute să îşi readucă soţia acasă. Eunice Donovan fugise la Bucureşti, cu fostul pilot român Alexandru Ionescu, în 1958, luînd cu ea cei trei copii ai cuplului. Scrisoarea soţului abundă în detalii despre necazurile sale conjugale provocate de român: ”Domnul Ionescu a spus că nu va renunţa să se întîlnească cu soţia mea, atîta vreme cît ea vrea să îl vadă. Soţia mea este atît de orbită, încît spune că nu poate renunţa la el, deşi am implorat-o să încerce. Simt că singura şansă pe care o am de a-mi salva căsnicia, de a recîştiga afecţiunea soţiei mele şi de a asigura viitorul copiilor mei este să îl îndepărtez pe acest om din viaţa soţiei mele. Aceasta este şi singura ei şansă: simt că va distruge tot ce este decent în ea, dacă această relaţie va continua. Am auzit-o spunînd lucruri care nu-i stau în fire. Întreaga situaţie este un coşmar şi încă nu-mi vine să cred că propria mea soţie este implicată în aşa ceva”.

Soţii Donovan aveau trei copii, cu vîrste de 14, 8 şi 3 ani, dintre care doi fuseseră adoptaţi. Eunice Donovan l-a întîlnit pe Alexandru Ionescu în 1956, cînd ea începuse să lucreze în cafeneaua lui. Înainte de a fi proprietarul cafenelei, Ionescu lucrase şi ca lăcătuş, dar fusese şi căpitan de zbor în aviaţia civilă românească, pînă în 1940. Ulterior, el a avut o funcţie într-un minister de la Bucureşti, iar apoi a pilotat timp de patru ani un avion de salvare în Rusia. Ionescu s-a mutat în Marea Britanie în 1947, unde a fost remarcat imediat de MI5, care îşi propusese să îl recruteze pentru a lucra ca agent dublu. Însă, contactele sale cu Partidul Comunist britanic au descurajat curînd MI5, care îl cataloghează într-un document intern drept ”un individ instabil şi preocupat de propriile interese, care nu ar fi de niciun folos nici Marii Britanii, nici ruşilor”. Şi aventura sa sentimentală cu Eunice Donovan s-a terminat dezamăgitor. La două săptămîni după ce a plecat în România, aceasta i-a telefonat soţului ei şi i-a spus că vrea să se întoarcă acasă. Soţul ei nu îşi putea însă permite să achite preţul călătoriei, iar ultimul document din acest dosar arată că femeia locuia la un hotel din Bucureşti.

Arhivele desecretizate dezvăluie şi că MI5 a spionat o fotografă de renume mondial şi o actriţă suedeză, suspectîndu-le că sînt comuniste. Este vorba despre fotograful ”Vogue” Lee Miller şi actriţa Mai Zetterling, care a jucat alături de Peter Sellers în ”Only Two Can Play” (1962) şi în filmul ”The Witches” (1990).