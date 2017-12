Arhivele lui Edward Snowden, la dispoziția presei?!

Un site american de informaţii a anunţat că a pus la dispoziţia celorlalte canale media toate documentele legate de fostul consultant al Agenției Naționale de Informații Edward Snowden, informează B1tv. Această decizie ar putea duce la noi dezvăluiri după cele făcute în 2013 de Snowden. Acesta a fugit din SUA cu mai multe documente care detaliau amploarea programelor de supraveghere ale NSA și ale altor agenții americane de informații. Site-ul de informații The Intercept a pus la dispoziția celorlalte canale media toate documentele legate de fostul consultant NSA. Pagina de web lansată de jurnalistul Glenn Greenwald, care a fost unul dintre primii care l-au intervievat pe Snowden în 2013, i-a invitat pe ziariști, inclusiv de la canale media străine, să lucreze împreună cu el pentru a explora în totalitate arhivele. The Intercept a împărțit deja, în trecut, documente ale lui Snowden cu peste 20 de canale media. Greenwald a mai spus că jurnaliștii care lucrează cu aceste documente trebuie să respecte anumite reguli, conform unui acord încheiat cu Snowden. The Intercept a publicat câteva zeci de informări interne ale Agenției Naționale de Informații, între care una care subliniază rolul NSA în interogarea deținuților din închisoarea americană de la Guantanamo. Acuzat de Guvernul american de spionaj, Edward Snowden s-a stabilit în Rusia, la Moscova, după ce a făcut aceste dezvăluiri.