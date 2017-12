Arhivele Naţionale, la ora bilanţului

La sfârşitul săptămânii trecute, la sediul central al Arhivelor Naţionale (AN) din Capitală, a avut loc şedinţa de evaluare a activităţii derulate de Arhivele României în anul 2013. La evenimentul la care au participat secretarul de Stat la Ministerul Afacerilor Interne (MAI), Bogdan Tohăneanu, şi directorul AN, Ioan Drăgan, care a prezentat „Raportul privind evaluarea îndeplinirii obiectivelor generale şi specifice ale AN în anul 2013”, a fost prezent şi şeful Serviciului Judeţean Constanţa al Arhivelor Naţionale (SJCAN), dr. Virgil Coman.

„Activitatea de evaluare a debutat cu o serie de dezbateri pe probleme de actualitate ale activităţii arhivistice: clarificarea unor probleme generale privind aplicarea Legii 138/2013 şi a normelor metodologice, aspecte privind stadiul de implementare a „Sistemului informatic integrat pentru gestiunea serviciilor oferite clienţilor AN - cod SMIS 14180”, noile modificări şi completări ale legislaţiei aplicabile AN, odată cu intrarea în vigoare a noului Cod Penal şi a celui de Procedură Penală, probleme privind cariera şi gestiunea resurselor umane, aspecte privind activitatea ştiinţifică în AN şi aspecte generale privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul unităţilor (MAI)”, a spus şeful SJCAN, dr. Virgil Coman. Acesta a mai menţionat că s-au discutat inclusiv probleme de logistică, precum lipsa unui sediu adecvat al Arhivelor constănţene.