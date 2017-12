Aripi frânte pentru Udrea

Dorinţele de preamărire ale ministrului Dezvoltării şi Turismului, Elena Udrea, au fost spulberate, ieri, de senatori, care i-au respins propunerea acesteia de cooptare a Inspectoratului de Stat în Construcţii în subordinea Ministerului Dezvoltării. Practic, intenţia blondei din Guvern de a controla totul a fost ştearsă cu buretele de 35 de senatori care au votat împotriva acestei iniţiative. Prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 44/2010 se solicita trecerea Inspectoratului de Stat în Construcţii (ISC) din subordinea premierului sub coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului. Până să fie respinsă de Senat, zeci de parlamentari au criticat în termeni duri solicitarea Elenei Udrea de a avea sub oblăduirea sa această instituţie, care are menirea de a controla tocmai activitatea ministerului său. Una dintre vocile critice a fost a senatorului social democrat de Constanţa Alexandru Mazăre, care, în dezbaterile pe tema Ordonanţei, a afirmat: „Cred că toată lumea a ştiut care este sensul acestei Ordonanţe, care a fost cu dedicaţie pentru ministerul Elenei Udrea. Dacă ea ar fi fost la Agricultură, probabil că s-ar fi propus ca ISC să treacă acolo. De mai multe ori am atras atenţia asupra modificărilor legislative prevăzute în ordonanţa 401, prin care ISC căpăta autoritatea de a interveni şi de a demola pe domeniul privat. O chestiune pe care o consider şi acum neconstituţională! Se pare că viaţa mi-a dat dreptate şi oricând pot prezenta modul în care ISC, sub patronajul Elenei Udrea, a ştiut să intervină pe litoral acolo unde a vrut, închizând ochii acolo unde a avut anumite interese”, a spus Alexandru Mazăre, adăugând faptul că PSD este împotriva solicitării Elenei Udrea. „Considerăm că ISC trebuie să rămână condus de un inspector general în subordinea primului ministru şi trebuie să fie o instituţie autonomă şi independentă de voinţa unui ministru vremelnic”, a mai spus Mazăre. Un alt contestatar al Ordonanţei Elenei Udrea a fost senatorul PNL Varujan Vosganian, care a arătat că această ordonanţă supune plenul Senatului la un examen de maturitate în ceea ce priveşte abordarea instituţională. „Nu poţi să preiei inspectoratul care certifică calitatea unei activităţi în subordinea celui care exercită această activitate”, a spus Vosganian.