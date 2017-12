Arkas Izmir a cîştigat Cupa “Mării Negre” la volei masculin

Finala ediţiei a VI-a a Cupei “Mării Negre” a oferit din plin spectacolul aşteptat de publicul constănţean, destul de puţin numeros totuşi pentru calitatea voleiului oferit de Arkas Izmir şi ACH Volley Bled. Cu cîţiva titulari odihniţi în ziua precedentă, formaţia turcă a turat motoarele încă din startul partidei şi a condus în permanenţă în primul set, adjudecat cu 25-21. Antrenorul slovenilor, Glenn Hoag, a rotit extremele pentru setul următor, fapt ce i-a derutat puţin pe jucătorii din Bled. În special Cuturic a fost foarte dezorientat, echipa lui scăpînd în ultimul moment de a fi penalizată pentru aşezare greşită, ba chiar de mai multe ori! Tactica antrenorului canadian a dat roade, pentru că echipa sa a reuşit să echilibreze disputa şi chiar a avut o minge de set, la 25-24. Arkas s-a dovedit însă formaţia mai bună şi a fructificat a şasea ocazie de a încheia setul: scor 31-29. Cu Plesko înlocuit de Flajs, slovenii au rezistat mai bine în setul al treilea, dar experienţa superioară a echipei din Izmir a fost cea care a decis victoria. Bled a greşit pînă la urmă aşezarea la preluare (vinovatul a fost Perez), pierzînd un punct preţios, în timp ce pe final de set Arkas a avut în Paul Duerden omul decisiv. Canadianul a finalizat ultimele patru puncte pentru echipa sa, pe atac, serviciu sau blocaj, încheind un meci care a durat aproape o oră şi jumătate: Izmir - Bled 3-0 (25-21, 31-29, 25-21).

„Sînt bucuros pentru echipă şi nu doar pentru victoriile de la Constanţa, chiar dacă întotdeauna este important să cîştigi, ci şi pentru evoluţia din acest turneu, în meciuri cu echipe puternice. Şi nu mă refer doar la evoluţia din jocuri, ci şi la cea din afara terenului. Să nu uităm că ne-au lipsit doi jucători din primii şase: centrul Ahmet Tocoglu este accidentat, iar extrema Piotr Gruszka a fost la echipa naţională. Cred că echipa a arătat un bun nivel de joc şi mă bucur că am un lot valoros, pentru că sezonul este lung şi este nevoie de toţi jucătorii”, a declarat spaniolul Fernando Munoz Benitez, antrenorul învingătoarei. „A fost un turneu util pentru noi, mai ales pentru că a fost întîia oară cînd am avut lotul complet, după întoarcerea jucătorilor de la echipa naţională. Nu ne place să pierdem, dar cred că în finală echipa adversă a fost mai bună. Noi am greşit multe execuţii şi la asta o să lucrăm la antrenamente: la pase, la blocaje. La finală s-a simţit puţin şi oboseala, mai ales la coordonator, care nu a avut rezervă la Constanţa, pentru că Satler este accidentat şi a rămas la Bled. În plus, Perez este nou la echipă, n-a avut posibilitatea să evolueze deloc cu trăgătorii veniţi de la naţională şi asta s-a simţit în special la meciul cu Arkas Izmir. De aceea sînt utile aceste turnee: vezi la ce nivel te afli şi unde trebuie să mai lucrezi ca jocul echipei să iasă”, a spus Glenn Hoag.

Au evoluat - Arkas (antrenor: Fernando Munoz Benitez): Huseyin - Duerden, Mustafa, Gokhan, Bulent, Mendez şi libero Şahin (au mai jucat: Burutay şi Kadir); Bled (antrenor: Glenn Hoag): Perez - Gadnik, Pajenk, Kamnik, Plesko, Cuturic şi libero Skorc (au mai jucat: Gasparini, Sket şi Flajs). Au arbitrat: Lucian Vlad (Constanţa) şi Alin Mateizer (Ploieşti).