„Arlechino”, oaspete la Agigea

Arlechino, jovialul personaj din Commedia dell’Arte, este, timp de două zile, oaspete de seamă la Agigea, acolo unde patronează prima ediţie a Festivalului de Teatru pentru Copii, care îi poartă şi numele. Competiţia a debutat, ieri, la Casa de Cultură din Agigea, cu emoţii pentru cei 215 copii participanţi, înscrişi la secţiunile: Poezie (clasele III-VIII), Monolog (clasele V-VIII) şi Scenetă (clasele I-VIII).

Misiunea juriului, prezidat de consultantul artistic al Teatrului de Stat Constanţa (TSC), Anaid Tavitian, a fost una extrem de dificilă, iar aprecierile se vor concretiza în premii, care vor fi acordate, astăzi, de la ora 12.00. Din componenţa juriului mai fac parte: directorul de producţie artistică al TSC, Bogdan Caragea, coordonatorul metodic Biblionet de la Biblioteca Judeţeană „I.N. Roman”, Ştefan Pleşoianu şi actorul Marian Avramescu, de la Teatrul Agon. „Am o foarte mare preţuire şi admiraţie pentru dascălii care îşi încurajează elevii să-şi descopere calităţi mai puţin bănuite. Le doresc celor care au har şi vor să aibă o carieră artistică să li se împlinească acest vis! Toţi participanţii vor învăţa să vorbească frumos, să iubească poezia, literatura, să se mişte frumos, să scape de emoţii, de inhibiţii”, a spus preşedinteele juriului, Anaid Tavitian.

ZIUA INTERNAŢIONALĂ A CĂRŢII PENTRU COPII ŞI TINERET Pentru că ieri a fost sărbătorită Ziua Internaţională a Cărţii pentru Copii şi Tineret, organizatorii s-au gândit să încurajeze cititul. Astfel, principalul sponsor, Club Rotary Cetatea Tomis Constanţa, le va acorda participanţilor premii constând în vouchere la achiziţionarea de cărţi. Tot ca premiu, le vor fi oferite câştigătorilor volume din partea Bibliotecii Judeţene „I.N. Roman” şi a cântăreţei Silvia Chifiriuc Roman.

Festivalul „Arlechino” este organizat de Centrul de Zi Agigea şi Şcoala Gimnazială „Ion Borcea”, în parteneriat cu Biblioteca Comunală, cu sprijinul Consiliului Local Agigea şi avizul Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa.

„Ideea acestui festival a pornit de la o scenetă pe care copiii de la Centrul de Zi au pregătit-o în urmă cu un an, pentru serbarea de Crăciun. După ce am văzut că ne descurcăm pe scenă, am decis să concurăm şi cu alţii. Am hotărât apoi să organizăm un concurs aici, la noi acasă”, a spus directorul Centrului de Zi Agigea, psiholog Ana-Maria Constantin.