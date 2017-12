Arma care l-a omorât pe subofiţerul Faur nu era defectă

Specialiştii Inspectoratului General al Poliţiei Române au concluzionat, în urma expertizei efectuate, că arma care s-a descărcat în pieptul subofiţerului Constantin Faur în luna decembrie a anului trecut, nu era defectă. Experţii au tras concluzia că puşca nu era defectă. Cea mai plauzibilă ipoteză pe care anchetatorii o au la ora actuală este aceea că arma s-a descărcat în mod accidental, cel mai probabil după ce poliţistul a scăpat-o din mână sau a trântit-o. Cercetările sunt coordonate de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa. Amintim că agentul Costel Liviu Faur, de 36 ani, care activa la Poliţia Transporturi Feroviare (TF) Constanţa, a murit împuşcat în piept pe data de 11 decembrie 2010, după ce, conform anchetatorilor, ar fi manevrat imprudent arma de vânătoare cu bile de cauciuc din dotare. În urma audierilor, procurorul de caz a stabilit că, în jurul orei 09.00, o vânzătoare de la o farmacie din zona Gării Constanţa a solicitat ajutorul unui agent de pază de la firma Save & Self Security, care asigura paza în incinta Gării Constanţa, după ce un client a început să facă scandal. Individul, Constantin Voroneanu, a fost imobilizat de agentul de pază şi dus la sediul Poliţiei TF Constanţa. Agentul firmei Save & Self Security l-a sunat pe subofiţerul Faur, aflat în misiune, şi l-a informat că îl aşteaptă în birou. „Cei doi l-au văzut pe subofiţer intrând în birou şi, la scurt timp, s-a auzit împuşcătura. Agentul de pază susţine că nu poate spune ce s-a întâmplat pentru că era cu spatele şi totul s-a petrecut foarte repede. Există mai multe variante despre modul în care s-a produs tragedia, însă cea mai plauzibilă pare a fi aceea că poliţistul a apucat puşca de ţeavă şi a vrut să o pună în fişet, însă a izbit arma de fişet cu putere şi au sărit aşchii din lemn din patul armei. În acea clipă, puşca s-a descărcat în pieptul poliţistului, deasupra sternului. Este posibil ca patul armei să fi fost putred în interior şi de aceea să se fi rupt, iar arma s-a descărcat instantaneu. Deocamdată nu ştiu ce vechime are puşca, dar dacă era de 30 de ani în uz, şansele ca lemnul să fi fost putred sunt foarte mari”, a declarat Andrei Bodean, procurorul de caz. Anchetatorii spun că, după ce s-a împuşcat, subofiţerul Costel Liviu Faur ar fi ieşit din birou dar, după doi paşi, s-a prăbuşit. Colegul care tocmai îşi terminase tura apucase să ajungă la maşina sa parcată în apropiere când a auzit împuşcătura. A revenit în sediul poliţiei şi a sunat la 112. Din nefericire, medicii sosiţi la locul incidentului nu au putut face nimic altceva decât să constate decesul subofiţerului.