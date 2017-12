Armă furată şi vîndută de două ori

Patru persoane s-au ales cu dosare penale sau amenzi pentru nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor din cauza unui singur pistol. Ofiţerii Serviciului Arme Explozibili şi Substanţe Toxice (AEST), împreună cu poliţiştii din Năvodari şi Istria, au reuşit, duminică seara, să-l reţină pe Laurenţiu Muşat în trafic timp ce avea în maşină un pistol cu gaze, marca ME 9 Para, calibrul 9 mm. Poliţiştii spun că acesta avea arma ascunsă sub bancheta din spate a autoturismului, iar cartuşul în volan. Muşat le-a declarat anchetatorilor că a cumpărat arma cu 2,5 milioane lei de la un individ din Năvodari, Ion Razlov. Acesta din urmă, a susţinut că ar fi primit pistolul la un prieten, Daniel Suhov, pentru a o vinde. În urma cercetărilor s-a stabilit că, în realitate, arma fusese furată din locuinţa lui Cristea Dinu, din Năvodari, în noaptea de 14 spre 15 iulie, de către Suhov, care, în prezent, este dispărut de la domiciliu. Poliţiştii din Năvodari spun că Razlov şi Suhov sînt clienţi vechi, fiind cercetaţi pentru mai multe furturi din locuinţe. Laurenţiu Muşat, Ion Razlov şi Daniel Suhov s-au ales cu dosar penal pentru nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, ultimul dintre ei fiind acuzat şi de furt. Proprietarul armei, Cristea Dinu, deşi deţinea arma în mod legal, s-a ales cu o amendă de 2,5 milioane lei, pentru că nu a respectat condiţiile de păstrare a armelor în locuinţă. Acesta a mărturisit oamenilor legii că, în loc să ţină pistolul închis într-o cutie metalică după cum spune legea, îl ţinea ascuns sub pernă.