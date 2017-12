Armata americană atrage noi recruţi

Armata americană a construit Army Experience Centre, în Philadelphia, alocînd 12,9 milioane de dolari pentru centrul care are ca scop atragerea de noi recruţi şi informarea populaţiei privind viaţa militară. Army Experience Centre este dotat cu simulatoare high-tech, jocuri video şi display-uri interactive care încearcă să prezinte viaţa reală din cadrul forţelor armate. Centrul este deschis publicului şi se vrea a fi şi un centru de informare pentru cei interesaţi să afle mai multe despre armata americană. Cu pereţi din sticlă şi ecrane TV de mari dimensiuni atîrnate de tavan, centrul arată mai curînd ca un showroom high-tech, plin de computere la care se joacă jocuri video şi poartă discuţii numeroşi adolescenţi. Pe de altă parte, mobilierul, format din canapele confortabile, dă senzaţia unei atmosfere neoficiale. Unul dintre responsabilii de marketing de la Pentagon, maiorul Larry Dillard, este cel care vizitează în mod regulat centrul, pentru a vedea cum evoluează situaţia. ”Centrul este o încercare de a le oferi americanilor o modalitate de a interacţiona cu soldaţii şi de a vedea ce face armata”, a spus el.

Army Experience Center este plin de soldaţi care au servit în diverse divizii ale armatei, de la cele combatante la cele din administraţie. Vizitatorii centrului sînt încurajaţi să pună întrebări, să urmeze programe educative online şi să testeze simulatoarele amplasate în clădire. Scopul urmărit este educarea publicului vizavi de carierele, antrenamentele şi oportunităţile variate care există în cadrul armatei. ”Speranţa noastră este că lucrurile pe care le facem în cadrul centrului vor conduce la un succes în domeniul recrutărilor şi îi vor face pe oameni să înţeleagă mai bine forţele armate şi să li se alăture”, a spus Dillard. Publicul vine la Army Experience Centre şi pentru a juca jocuri video, opţiunile care le sînt puse la dispoziţie fiind America\'s Army, jocul de computer oficial al armatei americane, World of Warcraft sau Call of Duty 4. Aceste jocuri urmăresc să le creeze celor care le joacă - care trebuie să aibă vîrste de peste 13 ani - sentimentul că se află cu adevărat în zone de conflict. Potrivit declaraţiilor vizitatorilor, centrul are şi o funcţie socială, oferindu-le tinerilor un loc în care să meargă şi să îşi facă prieteni şi, eventual, să îşi aleagă o carieră pentru viitor. Armata americană a reuşit, prin intermediul centrului şi a altor tactici, să îşi realizeze necesarul de recrutări timp de doi ani consecutiv. În plus, în condiţiile crizei economice, numeroase persoane s-au înscris pentru a se alătura armatei în ultimele luni, mulţi considerînd că a deveni membru al forţelor armate este o opţiune de carieră sigură.