Armata americană se promovează pe Twitter şi Facebook

Pentagonul a anunţat, luni, lansarea unui cont oficial pe Facebook, dar şi înfiinţarea unui birou pentru promovarea pe platformele sociale online, în pofida unor norme care limitează accesul soldaţilor la site-urile de socializare. “Tinerii de astăzi nu privesc ştirile seara. Au prieteni cu care împărtăşesc informaţiile pe Twitter sau pe Facebook”, a declarat o purtătoare de cuvînt a armatei, Lindy Kyzer. “Dacă nu sîntem prezenţi în aceste medii, nu vom putea vorbi despre armată”, a adăugat aceasta. Divizia pentru mediatizarea online din cadrul armatei a fost creată în luna martie, iar pagina oficială de pe Facebook a instituţiei, lansată săptămîna trecută, are deja peste 8.000 de membri. Printre aceştia se numără soţii de soldaţi care doresc să primească sfaturi din partea altor familii de militari, tineri recruţi care aşteaptă mobilizarea sau foşti militari.

Armata şi-a făcut anul trecut şi cont pe Twitter, dar a avut un start lent, cu numai circa 5.000 de utilizatori. Însă, restricţiile privind securitatea informatică a Departamentului Apărării, implementate în 2007, reprezintă un obstacol în utilizarea site-urilor de socializare, iar soldaţilor desfăşuraţi în Irak sau Afganistan nu li se permite adeseori să acceseze Facebook sau Twitter din reţelele bazelor militare. Soldaţii aflaţi în teatrele de operaţiuni nu au dreptul să scrie pe blog fără să îşi informeze anterior superiorii. Pe de altă parte, comandanţii se pot exprima liber în mediile online. Generalul Ray Odierno, comandantul forţelor americane în Irak, are peste 5.000 de “prieteni” pe paltforma Facebook. US Air Force, aviaţia militară americană, are cont pe Twitter, iar comandamentul marinei pentru Oceanul Pacific are propria pagină pe Facebook plină de fotografii.