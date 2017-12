Armata, în topul românilor. DNA, pe locul 3

10:21:10 / 28 Mai 2015

Increderea se castiga,doar frica se impune

Pai in afara de armata nici o institutie nu merita incredere,pentru ca nici una nu a demonstrat efectiv ca merita incredere. Romania este locuita de persoane insingurate,tematoare,vlaguite de sperante,fara asteptari .Oamenii nu au incredere in propriile rude,sunt deja extrem de rare cazurile in care sa existe grupuri de prieteni adevarati. Suntem in disolutie.Nici macar Biserica nu prea atrage,multi sunt doar fatarnici ,nu credinciosi ,au impresia ca mergand la biserica dau spaga lui Dumnezeu, sa poate face porcarii dupa aia si sa fie iertati.