Armata română urma să devină ”personaj” în ”Napoleon”

Stanley Kubrick, regizorul premiat în 1969 cu un Oscar pentru filmul ”2001: A Space Odyssey”, plănuia să facă un film despre Napoleon, în care urmau să fie folosiţi 50.000 de soldaţi ai armatei române, pentru bătălii, potrivit lui Jan Harlan, cumnat şi producător executiv al cineastului. ”The Telegraph” reproduce povestea filmului ”Napoleon” pe care Kubrick voia să îl regizeze. Mii de documente de cercetare pentru această peliculă au fost ţinute departe de lumina zilei, timp de 40 de ani, la proprietatea regizorului din Marea Britanie. Regizorul filmelor ”Eyes Wide Shut” şi ”The Shining”, care plănuia să facă din ”Napoleon” un film măreţ, a decedat în 1999, din cauza unui atac de cord.

Pe baza documentelor de cercetare pentru ”Napoleon”, adăpostite de 88 de cutii şi a mărturiilor apropiaţilor regizorului care au lucrat cu el la acest proiect, va fi lansat, pe 18 octombrie, un set de cărţi numit ”Stanley Kubrick’s Napoleon: The Greatest Movie Never Made”. Cumnatul lui Kubrick, Jan Harlan, care a produs un documentar despre viaţa cineastului, povesteşte despre pregătirile şi planurile făcute pentru ”Napoleon”. Harlan, care nu avea pregătire în domeniul cinematografiei, dar care a fost atras în lumea lui Kubrick şi a devenit producător executiv al filmelor acestuia, începînd cu ”Barry Lyndon”, în 1975, urma să aibă un rol cheie în producţia lui ”Napoleon”. La fel şi Andrew Birkin, care şi-a început cariera la ”2001:A Space Odyssey”, ca ”responsabil cu aducerea ceaiului”, dar care a fost promovat de asistent al regizorului pentru efecte speciale, datorită talentului său artistic. Povestea lui ”Napoleon”, o peliculă de trei ore cu un buget de 5,2 milioane de dolari, care ar fi urmat să fie cel mai scump film produs la acea vreme, este una intrigantă. Filmările peliculei erau programate să aibă loc în România, Marea Britanie şi Franţa. Materialele de pregătire a filmului au fost ţinute sub cheie pînă recent, cînd au fost folosite pentru cartea care va spune pasionaţilor de film povestea filmului pe care Kubrick nu l-a mai făcut.

În 1968, studiourile MGM au început pre-producţia peliculei. Kubrick, care voia să folosească tehnica front projection, de proiectare a imaginilor dintr-un anume loc în spatele actorilor, în studio, l-a desemnat pe Birkin să meargă în toate locurile în care a fost Napoleon şi să facă fotografii. Harlan a fost trimis în România pentru a negocia folosirea armatei - 10.000 de persoane din cavalerie şi 40.000 din infanterie - pentru scenele bătăliei de la Austerlitz şi retrageri din Moscova. Ideea lui Kubrick pentru filmul ”Napoleon” avea tot ceea ce trebuia pentru a deveni o peliculă de succes - un erou impozant, inamici puternici, bătălii armate, o poveste de dragoste tragică, prieteni loiali dar şi prefăcuţi şi curaj, cruzime şi erotism din plin (potrivit scenariului, Napoleon ar fi cunoscut-o pe Josephine la o orgie). Peter O’Toole, Alec Guinness, Charlotte Rampling şi Jean-Paul Belmondo ar fi urmat să facă parte din distribuţie. Kubrick a vrut să îi dea rolul Josephinei actriţei Audrey Hepburn, însă aceasta a refuzat. Lucrurile începeau să se contureze, iar filmările urmau să înceapă în 1970. La scurt timp, însă, MGM a renunţat la proiect, în urma unei schimbări în conducere şi a situaţiei economice nefavorabile. În ianuarie 1969, ”Napoleon” a fost oficial anulat, lăsînd în urmă o uriaşă arhivă, probabil cea mai mare arhivă privată concentrată pe această temă.

La proprietatea lui Kubrick din Hertfordshire, care poartă amprenta filmelor regizate de acesta şi a actorilor cu care a colaborat, se află cele 88 de cutii marcate ”Napoleon”. Editorul cărţii, Alison Castle, spune că a scrie o carte despre un film care nu a fost lansat este o provocare neobişnuită. Setul de volume cuprinde transcrieri ale unor conversaţii cu academicieni, scenariul cu notiţe ale regizorului, fotografii ale costumelor şi materiale de cercetare.