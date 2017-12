Armata vrea modernizarea cît mai rapidă a fregatelor

11 firme străine, furnizoare pentru statele membre NATO şi UE, au fost selectate de Ministerul Apărării pentru a participa la licitaţiile privind modernizarea fregatelor „Regina Maria” şi „Regele Ferdinand”. Conform reprezentanţilor armatei, pentru etapa a doua de modernizare a fregatelor există documentaţiile de atribuire finalizate, iar procedura specifică de negociere va fi demarată, , înainte de mijlocul acestui an. „Etapa a doua de modernizare, care are ca scop realizarea în totalitate a cerinţelor Statului Major al Forţelor Navale, se va realiza printr-o procedură specifică, competitivă, la care vor fi invitate să ia parte mai multe companii de renume. Se preconizează transmiterea invitaţiilor de participare la începutul semestrului doi al anului curent, în iunie”, a declarat, secretarul de stat pentru Armamente din Ministerul Apărării (MAp), Ionel Aurel Lascu. Potrivit unor surse militare, costul modernizării fregatelor ar putea să se ridice la aprox 500 milioane de euro! Firmele slectate urmează să participe la o procedură specifică de negociere, care a fost aprobată prin hotărîre de guvern, pentru adjudecarea contractului de modernizare a celor două nave amintite. Departamentul pentru Armamente a comunicat că firmele care urmează să fie invitate reprezintă principalii furnizori din Europa şi SUA şi au desfăşurat contracte pentru navele noi sau modernizate din cadrul flotelor NATO şi UE. Armata a refuzat să nominalizeze firmele selectate pentru negocieri, pe motiv că lista are un caracter confidenţial. Surse neautorizate au precizat că printre firmele selectate de MAp se regăseşte compania italiană Orizzonte Sistemi Navali şi cea olandeză Thales Group. Firma BAE Systems, de la care au fost cumpărate navele au un mare dezavantaj întrucît nu şi-a respectat angajamentele de offset în cadrul primului contract pe care l-au avut cu marina română, susţin reprezentanţii Apărării. Aceştia mai precizează că procedura se va desfăşura după principiul dialogului competiv şi va dura între şase şi nouă luni, iar finalizarea lucrărilor este preconizată să aibă loc peste alţi trei -patru ani. Armata doreşte ca firma cîştigătoare să finalizeze lucrările cît mai repede, întrucît, peste numai doi ani, echipamentele care se află în acest moment pe fregate ar trebui să iasă din uz. Practic, în lipsa modernizării, cele mai “moderne” nave ale Forţelor Navale Române nu vor mai putea face faţă cerinţelor NATO şi, implicit, vor afecta participarea Marinei Române la misiuni internaţionale.

Pe lîngă modernizarea fregatelor, firma care va cîştiga licitaţia va trebui să asigure şi serviciile de întreţinere şi mentenanţă pentru cele două nave de război. Reamintim că România a cumpărat cele două fregate, cu o vechime de 15 ani, scoase din uz de Armata Regală Britanică. Afacerea s-a desfăşurat prin intermediul firmei BAE Systems, care a cumpărat navele la preţ de fier vechi de la marină regală britanică. BAE Systems Ltd. a cumpărat fregatele de la Royal Navy cu 124.000 de euro bucata, iar ulterior le-a revîndut României cu 144 de milioane de euro …Persoanele de legătură în această afacere au fost Barry George şi soţia sa de origine română, care au încasat, potrivit presei, un comision de unu la sută din valoarea contractului, adică aprox 1,44 milioane de euro. Ziarul \"The Guardian\" scria la vremea respectivă, că BAE ar fi dat mită cîteva milioane de lire sterline unor persoane necunoscute de la Bucureşti. În final, BAE ar fi încasat aprox 132,2 milioane de euro, din care se presupune că s-au plătit unele impozite şi s-a investit în modernizarea parţială a fregatelor.