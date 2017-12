Armonii de primăvară, învăluite în emoţii pop-rock

Un dirijor tânăr și carismatic, patru soliști consacrați, o tânără solistă de numai 15 ani, un cor și o orchestră remarcabile, spectatori receptivi depășind numeric locurile din sala de concert, hituri ale unor clasici ai muzicii pop-rock și valuri de energie interpuse între public și scenă. În aceste cuvinte s-ar putea descrie atmosfera concertului pop-rock simfonic „A Whole New World”, reluat pentru a doua oară pe scena Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”, sub bagheta dirijorului constănţean Ionuț Pascu, duminică seară, într-o zi cu profunde implicații, de 1 Martie, prima zi de primăvără.

Timp de mai bine de două ore, publicul de toate vârstele s-a desfătat ascultând hituri Queen, The Beatles, ABBA, Michael Jackson, Donna Summer, Andrew Lloyd Webber, Leonard Bernstein, Jeanine Tresori, Lionel Richie şi George Gershwin. Interpretările solistice ale sopranelor Laura Eftimie şi Smaranda Drăghici şi ale tenorilor Răzvan Săraru şi Doru Iftene au alternat cu intervenţiile energice ale corului, cântând evergreen-uri pe fundalul oferit de valoroasa orchestră simfonică.

MUZICA, O MOŞTENIRE DE FAMILIE Revelația serii a fost Aida Pascu, fiica cuplului de artiști lirici Madeleine și Ionuț Pascu, elevă în clasa a IX-a la Liceul Bilingv „Miguel de Cervantes” din București. Fără să urmeze cursurile unei școli de muzică, fiica soților Pascu, în vârstă de numai 15 ani, a moștenit de la părinți pasiunea pentru muzică, convingând prin talentul nativ și exercițiu și visând la o carieră muzicală de succes.

„A fost un debut oficial, la Constanța, dacă pot spune așa. A fost o experiență frumoasă, cu multe emoții. Scena aceasta nu-mi este necunoscută. Când locuiam în Constanța, până în vârsta de șase ani, veneam aici, la Operă, și îmi plăcea să văd spectacolele mamei și ale tatălui meu. Până acum, am mai cântat acompaniată de pian și orchestre de cameră, în București. În cadrul corului de copii al Operei Naționale București am cântat ca solistă, în concertele corului din foaierul mare. Pentru mine, muzica este cea mai frumoasă formă de artă. Faptul că m-am născut într-o familie de muzicieni este un privilegiu foarte mare”, a spus Aida Pascu.

DIRIJOR ȘI BARITON ÎN ACELAȘI TIMP Convins de entuziasmul sincer al publicului, care s-a ridicat instantaneu în picioare pentru a aplauda prestația tuturor artiștilor, Ionuț Pascu a oferit, la finalul concertului, o surpriză. Fără să părăsească pupitrul dirijoral, carismaticul bariton și dirijor, cu o energie debordantă, a interpretat o compoziție proprie, „My Angel”, semnând atât versurile, cât şi orchestraţia. „Fiind al doilea concert „A Whole New World”, am consultat „condica cu reclamații” de la cel precedent. Și eram întrebat de ce nu cânt și eu. Atunci am avut de ales: să dezamăgesc publicul, ceea ce nu aş face niciodată, sau să fac un compromis. Am ales compromisul”, a spus Ionuţ Pascu. „E 1 Martie şi este o piesă cu dedicaţie de 8 Martie. Este bună pentru femei, dacă este înţeleasă de bărbaţi. Este tristă, deoarece ne arată posibilul moment în care am vrea să spunem ceva celei care ne-a fost dragă, dar pentru că am fost mai reci în timpul vieţii, acum e prea târziu. Este un semnal că viaţa trebuie trăită frumos în fiecare zi, care poate fi ultima. Aşadar, băieţii să ia aminte, acum, de Mărţişor”, a mai spus dirijorul Ionuţ Pascu.

DUMINICĂ, ÎN ROLUL LUI RIGOLETTO Pe Ionuț Pascu, publicul îl va revedea și reasculta pe 8 martie, de la ora 19.00, la Teatrul „Oleg Danovski”, într-una dintre cele mai tulburătoare opere verdiene, „Rigoletto”, unde va interpreta chiar rolul nefericitului bufon de la curtea ducelui de Mantua. Alături de el se va afla și tânăra soprană Smaranda Drăghici, în rolul Gildei, fiica bietului Rigoletto.