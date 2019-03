„Aroganțe“ europene, la Frans Timmermans

11:50:51 / 12 Martie 2019

De ce va mirati ?

Nu v-ati gudurat toti ca am intrat in UE ? Luati sa aveti, sclavilor! Trebuia facut referendum si atunci vedeam daca vrea cineva sa intre in robie de buna-voie - desi, dupa cum ii stim pe cei care ne "conduc", ar fi facut orice ca sa falsifice sau sa faca praf opinia poporului, asa cum au facut-o si cu cel pentru familie. Asa incat ne meritam soarta! Tot ce mai putem spera este ca tari cu adevarata constiinta nationala (ca Italia sau Polonia si Ungaria) sa reuseasca sa faca praf lagarul asta de concentrare numit UE! Tarile trebuie sa fie independente si suverane, nu sclavii unor idioti, platiti de multinationale si fara pic de constiinta.