Muzeul de Artă găzduieşte pe 23 decembrie, de la ora 17.00, un eveniment editorial special: lansarea cărţii „Aromânii - Poveşti de suflet”, purtând semnătura Mariei Cica. Constănţeancă şi aromâncă, autoarea volumului este o cunoscută realizatoare de documentare despre aromâni la TVR, care a debutat, însă, ca reporter în oraşul de la malul mării, în anul 1996, în cadrul Centrului Informaţional Telegraf - TV Neptun. S-a remarcat, ulterior, prin suitele de reportaje şi documentare cuprinse în emisiunile „Minunile Dobrogei“ şi „Poveştile Constanţei“, difuzate de televiziunea constănţeană. În anul 2009, realizatoarea TV a început proiectul „Aromânii“, care s-a concretizat într-un serial documentar de mare succes, adunând mărturisiri autentice din traseul său balcanic desfăşurat printre vorbitorii de aromână, din România până în Albania, Grecia, Macedonia, Bulgaria, Turcia, Austria sau Ungaria.

MARIA CICA, DE LA TELEVIZIUNE LA LITERATURĂ La momentul lansării serialului documentar din 2009, difuzat de TVR 2, Maria Cica declara, într-un interviu acordat cotidianului „Telegraf”: „Mi s-a părut fascinant că în toată Peninsula Balcanică se vorbeşte armâneşte. În Grecia, Albania şi Macedonia există localităţi întregi locuite aproape numai de aromâni. Şi când spun asta nu mă refer la sate, ci la oraşe renumite, precum Metsovo, Aminciu pe armâneşte, din Grecia. Pot să spun că, peste tot unde am fost, am avut impresia că sunt în vizită la rude. Am fost primită cu o căldură extraordinară, tratată ca un membru al familiei pe care îl vezi pentru prima dată”.

Maria Cica revine în ajun de sărbători, la Constanţa, în rândul celor dragi - familie, prieteni, iubitori de literatură şi istorie - pentru a-şi prezenta inedita lucrare în care spune povestea de viaţă a bunicilor săi plecaţi din Grecia, la mijlocul anilor '20, pentru a se stabili în România. Despre cartea „Aromânii - Poveşti de suflet”, care a apărut, în aceste zile de decembrie, la Editura Muntenia, va vorbi, în cadrul evenimentului de lansare, apreciatul istoric Adrian Majuru. Manifestarea editorială va fi completată de un program de colinde în aromână.