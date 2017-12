Arpad Paszkany a susţinut cu fonduri PD-L

Omul de afaceri Arpad Paszkany, judecat pentru sprijinirea unui grup infracţional şi şantaj, a declarat, ieri, la ieşirea din Tribunalul Cluj, că a susţinut cu fonduri PD-L pentru alegerile prezidenţiale din acest an, el neprecizând însă despre ce sumă este vorba. “Eu îmi asum, indiferent la victorie sau la înfrângere, eu am susţinut PD-L şi cu asta basta, cu cât - se va citi în Monitorul Oficial, nici eu nu ştiu, nu eu mă ocup de plăţi”, a afirmat Paszkany. La Tribunalul Cluj a avut loc, luni, un nou termen în dosarul în care Arpad Paszkany este judecat pentru sprijinirea unui grup infracţional şi şantaj. Omul de afaceri Arpad Paszkany a fost trimis în judecată în 30 iulie, fiind acuzat că în perioada 2004 - 2006 a susţinut un grup infracţional organizat condus de Liviu Man, preşedintele trustului Gazeta, prin finanţarea, sub diverse forme, a publicaţiilor trustului, cunoscând componenţa grupului şi modul de operare. (T.I.)