Ars de viu într-o canalizare

Un bărbat a scăpat ca prin minune cu viaţă dintr-un incendiu provocat de o ţigară. Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Dobrogea“ spun că duminică seară, în jurul orei 20.00, au fost sesizaţi prin 112 asupra faptului că a izbucnit un incendiu într-o canalizare de la intersecţia străzilor Sucevei şi Dealului, din cartierul constănţean Tomis Nord. În ajutor au fost trimise două autospeciale ale Detaşamentului Constanţa Oraş. În momentul în care au ajuns la locul indicat, pompierii au găsit în interiorul canalizării un bărbat în vârstă de aproape 50 de ani, inconştient şi care prezenta arsuri în partea inferioară a corpului. Un echipaj al Serviciului de Ambulanţă al Judeţului (SAJ) Constanţa i-a acordat primele îngrijiri medicale victimei şi a transportat-o la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, unde a rămas internată. Cadrele medicale spun că pacientul a suferit multiple arsuri, dar că este în afara oricărui pericol. Incendiul a fost stins în doar câteva minute, iar în urma cercetărilor efectuate, pompierii au stabilit că focul a fost provocat de o ţigară uitată aprinsă de victimă. Cercetările în acest caz sunt continuate de poliţişti pentru identificarea victimei, care ar fi om al străzii.

STATISTICI Reprezentanţii ISU „Dobrogea“ spun că, de la începutul acestui an şi până în prezent, din 592 de incendii la care au intervenit şi care s-au soldat cu pagube materiale însemnate, 99 au fost provocate de ţigări aprinse lăsate la întâmplare. Pompierii spun că numărul acestor incendii este aproape dublu faţă de anul 2010 când au fost înregistrate doar 55. În plus, din cele 619 arderi necontrolate înregistrate în acest an, 368 au avut drept cauză probabilă a izbucnirii lor ţigări aprinse aruncate la întâmplare.