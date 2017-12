Arşi de vii în incendiul de la Petromidia

La aproape o lună după ce un muncitor şi-a pierdut viaţa în urma unui accident de muncă la Petromidia, joi noapte, alţi doi muncitori au murit arşi de vii iar un al treilea se zbate între viaţă şi moarte, în urma unui incident similar. Joi după amiază, echipa formată din şeful de secţie schimb Cristian Marin, şeful de formaţie Luigi Nicolae şi operatorul Gheorghe Cârjău s-au dus ca să facă verificări la instalaţia de polipropilenă de joasă presiune care urma să fie repusă în funcţiune, după revizia programată. La scurt timp de la începerea probelor, în ajutorul acestora a fost chemat şi operatorul Vasile Rusu. După câteva zeci de minute situaţia părea să fie sub control, iar Gheorghe Cârjău a ieşit din schimb. În jurul orei orei 23.00, a izbucnit însă infernul. Cele 10 tone de polietilenă pulbere depozitate în buncărul TK 401 s-au aprins, iar cei trei muncitori au rămas izolaţi la etajele superioare ale turnului de 36 de metri înălţime. Cuprins de flăcări, Luigi Nicolae a sărit din turn. Bărbatul a fost luat de o ambulanţă şi transportat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, unde medicii au stabilit că victima a suferit arsuri de gradul II şi III pe 65% din suprafaţa corpului, respectiv faţă, membre superioare şi membre inferioare, torace posterior şi lateral. Ceilalţi doi muncitori au fugit din calea flăcărilor şi au urcat cât mai sus în instalaţie. Această decizie s-a dovedit însă a le fi fatală. Cristian Marin şi Vasile Rusu au fost arşi de vii. Conform reprezentanţilor Complexului Petromidia, accidentul nu trebuia să se întâmple pentru că revizia instalaţiei respective se încheiase, şi urma punerea în funcţiune conform procedurii tehnologice. Mai mult, toţi muncitorii implicaţi în pornirea instalaţiei erau oameni cu experienţă. Din cauza amplorii incendiului, pompierii Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea“ au intervenit cu zece autospeciale. „Primii care au ajuns la solicitare au fost pompierii de la Staţia Midia, care au intervenit cu trei maşini. În ajutorul lor au ajuns alte cinci autospeciale şi două echipaje SMURD. Au intrat în dispozitiv şi au încercuit perimetrul pentru a limita extinderea focului. Au început apoi misiunea de stingere a incendiului şi răcire a instalaţiei. În jurul orei trei, focul ardea controlat. S-a ales această variantă având în vedere că polietilena emană gaze care întreţin focul şi în acest mod s-a încercat evitarea unei reaprinderi a instalaţiei“, a declarat sg. maj. Paula Anghel, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea“.

Posibilă culpă umană

La scurt timp după ce situaţia a devenit stabilă, reprezentanţii Petromidia au declarat că vina pentru izbucnirea acestui dezastru o poartă chiar muncitorii. „Nu se ştie ce manevre au făcut cei trei în momentul izbucnirii incendiului. În mod sigur a fost vorba despre o greşeală. O greşeală umană“, a precizat ing. Niculi Dumitru, director general Rompetrol, secţia Petrochimie. Greşeala umană a fost invocată cu toate că muncitorii lucrau de ani buni în cadrul firmei. Vasile Rusu era operator chimist, lucra de 20 de ani pe platforma Petromidia, era căsătorit şi avea trei copii. Cel de-al doilea bărbat care şi-a pierdut viaţa, Cristian Daniel Marin, era căsătorit, avea un copil şi lucra la Rompetrol Petrochemicals de opt ani, fiind angajat ca şef secţie schimb. Sigurul supravieţuitor, Luigi Nicolae, de 41 de ani, este căsătorit şi are un copil, fiind angajat al Rompetrol Petrochemicals în funcţia de maistru, de şapte ani. Pentru a se afla cu exactitate cauzele care au dus la producerea acestui grav accident de muncă dar şi pentru a stabili dacă muncitorii au respectat toate normele de siguranţă, a fost formată o comisie din specialişti de la Petromidia, inspectori ai Inspectoratului Teritorial de Muncă Constanţa, procurori şireprezentanţi ai ISU “Dobrogea”. „Din primele cercetări efectuate pot spune că muncitorii purtau echipamentul de protecţie corespunzător. Mai mult, pentru a fi siguri că vom afla adevărul, am sistat activitatea întregului ansamblu de componente din instalaţie“, a declarat directorul coordonator interimar al Inspectoratului Teritorial de Muncă din Constanţa, Marian Becheanu. Muncitorul care a scăpat cu viaţă a fost transportat, vineri, la Spitalul Chirurgie Plastică, Reparatorie şi Arsuri din Bucureşti. Directorul medical al spitalului, dr. Cristian Niţescu, a declarat că pacientul era conştient atunci când a fost adus la unitatea sanitară şi deşi bărbatul nu are arsuri pe căile respiratorii superioare, şansele de supravieţuire ale acestuia sunt minime. În cursul zilei de luni, bărbatul urmează să fie supus unei intervenţii chirurgicale de transplant de piele. În urma acestui incident, Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa a anunţat că nu s-au înregistrat depăşiri şi nici creşteri ale valorilor normale de gaze - NO2, NOx, CO, SO2 - în aer.

Preambulul dezastrului

La data de 17 octombrie, un muncitor şi-a pierdut viaţa, iar alte trei persoane au suferit intoxicaţii, în urma unui accident de muncă care a avut loc în secţia Desulfurare Gaze (DGRS). Reprezentanţii Petromidia susţineau la acea dată că o echipă formată din patru muncitori, trei angajaţi ai unei companii subcontractante şi un angajat al rafinăriei, realizau, în baza unui permis de lucru, o lucrare pregătitoare pentru revizia unui echipament. Potrivit martorilor, accidentul a avut loc în condiţiile unei revizii programate la instalaţiile rafinăriei, în jurul orei 13.30, la apropierea schimbului de tură. În urma scăpărilor de hidrogen sulfurat, Constantin Ghiţă, de 53 de ani, din Năvodari, salariat al rafinăriei Petromidia, a murit, iar ceilalţi trei, Ion Viorel, de 33 de ani, Stan Toma, de 45 de ani, şi Dumitru Bodeanu, de 21 de ani, toţi din judeţul Prahova, au fost transportaţi cu ambulanţele la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, cel din urmă fiind internat, în comă, în Secţia de Terapie Intensivă a unităţii sanitare. Accidentul de muncă este anchetat de procurori şi de angajaţi ai Inspectoratului Teritorial de Muncă. Cu toate că ancheta nu s-a finalizat, în acest caz pare să fie vorba de o eroare umană. „Până în momentul de faţă pot spune că normele şi procedurile în vigoare prevăd strict folosirea măştilor de gaze în momentul în care se intervine în aceste zone. Maistrul, care de fapt şi-a pierdut viaţa în acest incident, se pare că a omis acest aspect“, a declarat directorul coordonator interimar al ITM, Marian Becheanu.

