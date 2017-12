Arta beştelitului

În politichie, prostia este etalată în diverse forme şi formule bine definite. De acolo, ea se propagă în toate domeniile de activitate. Noroc că nu doare! Păruielile cu tentă politică fac parte din cotidian. Mai nou, cafturile de acest gen miros de la o poştă a praf de puşcă. A fost introdusă în prima linie artileria grea. Schimburile de replici au la bază tehnici de înzestrare a armatei. Nu se mai trage cu gloanţe oarbe. Bătălia decisivă a început. Datul la gioale se face cu obuze şi după o consultare atentă. Încăierarea pentru prezidenţiale a trecut cu mult peste ştacheta controverselor politice de pînă acum. E război în toată regula! Ca atare, se achită poliţe la greu! Într-un fel, prostia se plăteşte. E firesc să se întîmple aşa. Cine a semănat rău culege furtună. E regula de trei simplă a prostiei. Ador momentele în care politicienii se apucă reciproc de chică, în acest caft intervenind chiar şi cei cu chelie! Peste tot, dacă observaţi, sînt ghemotoace de păr şi resturi de peruci jumulite, dovadă clară că domnii combatanţi nu se menajează deloc. În spiritul turmei hăituite, prostia face casă bună cu aroganţa şi fudulia. În ultima vreme, se organizează tot felul de festivaluri şi serbări ale prostiei. Politicienii noştri şi-au fixat bine preferinţele. Rufele nu se mai spală de multă vreme în partid. La mişto, sînt organizate zilele rufelor murdare întinse pe frînghie. Înţeleg că s-au deschis şi tîrguri cu documente la vedere. Comisiile parlamentare de anchetă au fost dizolvate. Oricum, chiar dacă funcţionează după un orar redus, o fac de ochii lumii! S-a deschis iarmarocul de documente justificative pentru diverse domenii de activitate. În curînd, vor fi deschise tîrguri ale Justiţiei. Cu acest prilej, vom asista la demonstraţii în aer liber. Fiecare pe barba lui. De asemenea, vor fi organizate cursuri de beştelit. Există, după cum se ştie, în acest domeniu, specialişti prolifici. Chiar dacă nu are rezonanţa votului de blam, beştelitul la români are o anumită încărcătură emoţională. Depinde cine te beşteleşte. Beştelitul face parte din arta populară a politicienilor. Nu contează cît de gravă este situaţia, beştelitul te scoate din criză. Într-un fel, este o formulă simplă pentru a scăpa de răspundere. Beştelitul se reduce, în cazul afacerilor de familie, şi la o simplă mîngîiere pe creştetul capului. În felul acesta, unor politicieni le-au fost iertate toate păcatele. Arta beştelitului devine un instrument de bază în interiorul unor formaţiuni politice. Cu toate acestea, diverşi lideri preferă în continuare să-şi spele rufele în văzul lumii. Ca să poţi stăpîni toate secretele beştelitului de taină, e musai să fii un diplomat desăvîrşit. Pentru că, în realitate, în materie de sancţiuni şi metode de tragere la răspundere, beştelitul are efectul unei frecţii cu spirt la un picior de lemn. Este şi aceasta o formulă de a aburi opinia publică! Domnule, în cazul cutare, s-au luat măsuri drastice? Desigur, l-au beştelit de i-au mers fulgii. Aiurea. Nu am auzit ca cineva, după ce a fost beştelit, chiar de către fratele său, să-şi fi băgat minţile în cap!