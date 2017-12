Arta „nevăzută” a constănţencei Celine Ali

Un eveniment expoziţional special a avut loc, ieri, la sediul Asociaţiei Nevăzătorilor Constanţa - Tulcea, din strada Traian. Nevăzătorii au primit-o cu mare entuziasm pe constănţeanca Celine Ali, care a prezentat un proiect artistic deopotrivă original şi util, destinat acestora. Artista în vârstă de 16 ani, elevă în clasa a X-a la Colegiul de Arte „Regina Maria”, a expus proiectul „Memoria Prezentului”, constituit din două lucrări cu temă inspiraţională urbană - Faţada Muzeului de Artă Populară Constanţa.

Prima lucrare este o pictură cu dimensiunile 97 cm x 135 cm, iar cea de-a doua este o replică de aceleaşi dimensiuni, realizată în relief din diverse chituri. Proiectul mai conţine şi plăcuţe cu descrierea lucrărilor în alfabetul Braille, destinat nevăzătorilor, dar şi descrierea audio în limbile engleză şi italiană. Descrierea în alfabetul Braille este tot în italiană, deocamdată, deoarece Celine Ali va pleca, la sfârşitul lunii, în Italia, acolo unde va participa cu proiectul la Bienala de Artă de la Florenţa, în perioada 30 noiembrie - 8 decembrie.

INSPIRAŢIE ŞI INOVAŢIE Ideea îi aparţine lui Celine, care a realizat lucrarea sub coordonarea asist. univ. drd. Ovidiu Felipov, de la Facultatea de Arte a Universităţii „Ovidius”, cu care a mai colaborat, şi, totodată, a fost susţinută în acest demers de o prietenă nevăzătoare. „Ideea îmi aparţine. Mă uitam la televizor şi am văzut un grup de nevăzători care au vizitat un muzeu şi îmbrăţişau sculpturile. Atunci m-am gândit să le împărtăşesc o parte din arta mea şi mă gândesc să îl extind. Pictura mi-a luat mai puţin timp, însă lucrarea în chit am realizat-o în două luni. Am ales Muzeul pentru că e reprezentativ pentru oraş şi pentru artă. Eu am colaborat cu o prietenă nevăzătoare, am avut nevoie de părerea ei”, a declarat Celine Ali.

EMOŢIE Câteva persoane nevăzătoare au avut ocazia să admire lucrarea tinerei artiste pipăind-o, iar emoţia degajată de aceştia este dificil de descris. „Seamănă cu... un castel, parcă. Simt ceva ca un gard, ca o căsuţă, o fereastră. Este foarte frumos! Ne bucurăm mult de tot, că de obicei, prin muzee, nu prea ne lasă să atingem exponatele. Pentru nevăzători este ceva extraordinar acest proiect”, a declarat Daniela Vrânceanu, nevăzătoare de la naştere.

„Celine s-a gândit la nevăzători şi a realizat un proiect inedit şi complet, cu pictură, volumetrie, scriere Braille şi descriere audio. Pentru viitor, mai avem idei de artă mixtă, pictură şi grafică pe panouri mobile. Ar fi excepţional ca, de la un astfel de proiect, să se realizeze programe naţionale sau internaţionale precum expoziţii de artă pentru nevăzători”, a declarat şi asist. univ. drd. Ovidiu Felipov.