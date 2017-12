Arta populară românească, sursă de inspiraţie pentru micii artişti

La Muzeul de Artă Populară s-a desfăşurat, în acest weekend, Tîrgul copiilor, eveniment expoziţional de amploare, care a fost dedicat Zilei Internaţionale a Copilului. Pe platoul din faţa muzeului constănţean a fost amenajată, sîmbătă şi duminică, o superbă expoziţie cu vînzare, vizitatorii putînd admira şi achiziţiona obiecte realizate de copii, care au avut ca sursă de inspiraţie tradiţia artei populare româneşti. În cadrul manifestării au expus elevi ai şcolilor şi grădiniţelor din municipiu şi judeţ, precum şi ai Cercului de Cultură şi Civilizaţie românească din cadrul Palatului Copiilor. Cei mici şi-au dovedit nu doar talentul creativ, ci şi abilităţile de... comercianţi, întîmpinînd vizitatorii chiar de la intrare şi invitîndu-i să le vadă şi să le cumpere frumoasele obiecte expuse.

La stand-urile amenajate în cadrul expoziţiei au fost prezentate jucării din lemn şi material textil, obiecte ceramice, măşti, păpuşi în costume populare, podoabe tradiţionale, împletituri din sfoară, icoane pictate pe sticlă şi lemn. Printre cele mai admirate piese s-au numărat cele expuse de elevii clasei a III-a din cadrul Şcolii generale din Ciocîrlia de Jos, micii artişti lucrînd sub îndrumarea învăţătoarei Mihaela Negru. „La ediţia din acest an a tîrgului avem diferite jucării, cum ar fi mingiuţele de ping-pong, montate pe capace de la sticle de plastic, tot felul de figurine, indieni, ciupercuţe. Avem şi cleşti de rufe-fantezie, măşti realizate din diverse materiale, iar din lavete de praf şi din lavete umede am realizat tot felul de jucării. Prezentăm şi o mască, piesă care a participat la un concurs de teatru, la Secţiunea Măşti, cîştigînd premiul al II-lea. Am folosit şi alte materiale, cum ar fi sfoară, partea verde a unui burete de vase, creioane, hîrtie glase, pioneze. Noi ne-am pregătit din timp pentru tîrgul acesta, în jur de două luni, în fiecare oră de Abilităţi practice am realizat cîte ceva”, a precizat învăţătoarea Mihaela Negru. La rîndul său, Ioana Elena Stoian, în vîrstă de zece ani, elevă a şcolii din Ciocîrlia de Jos, a spus: „Particip cu măşti, indieni pe mingii de ping-pong, floricele, pe care le-am realizat cam în două-trei săptămîni. Am folosit hîrtie glase, creponată, sfoară, lavete de praf, lavete umede, mingii de ping pong, capace de sticlă şi îmi doresc să am succes aici, la tîrg, cu creaţiile mele”. O altă mică artistă, în vîrstă de numai nouă ani, tot din Ciocîrlia de Jos, este Andreea Alexandra Borzea, care a participat la tîrg cu mingii de ping-pong, măşti, tablouri, icoane. „Cel mai greu mi s-a părut să lucrez la măşti, cred că la ele m-am chinuit cel mai mult. Mi-a luat o săptămînă să realizez toate piesele”, a mărturisit Andreea.

Din 2009, la tîrgul constănţean vor fi invitaţi şi copiii meşterilor populari din diverse zone etnografice

Fără îndoială, unul dintre micii expozanţi care a încîntat publicul cu frumoasele sale creaţii, dar care a şi reuşit să vîndă o parte din ele, este Cosmin Mereuţă, elev în clasa a III-a, la Şcoala „Aurel Vlaicu” din Constanţa. „Nu este prima oară cînd particip la un tîrg, am mai fost prezent şi la Tîrgul Mărţişoarelor. Eu expun măşti şi indieni confecţionaţi din hîrtie glase şi carton, pe care le-am realizat cam într-o oră, că nu sînt greu de făcut. Astăzi (n.r. sîmbătă) am vîndut un ou pictat, un fluturaş din hîrtie şi preţurile sînt potrivite. M-au ajutat şi doamna învăţătoare Valerica Rusu şi colegii, noi lucrăm foarte mult în echipă”, a spus Cosmin. De asemenea, Valerica Rusu, învăţătoare la Şcoala „Aurel Vlaicu”, a adăugat: „Avem un parteneriat cu Muzeul de Artă Populară şi astăzi (n.r. sîmbătă) reprezint şcoala, alături de alte colege care mă sprijină. Avem o tradiţie deja, am fost şi la Tîrgul de Mărţişoare şi acum participăm la Tîrgul Copiilor, cu exponate lucrate de elevi la orele de Abilităţi practice. Cei mici au început deja să şi vîndă, să facă antreprenoriat cu lucrările confecţionate de ei, le place ceea ce fac”.

„Sînt prezente la tîrg toate şcolile din municipiu, din judeţ, de la Clubul Elevilor, chiar de la şcolile ajutătoare, iar materialele pe care copiii le folosesc în confecţionarea obiectelor sînt inspirate, de cele mai multe ori, din tradiţia populară. Se poate observa că ei folosesc bumbac, cînepă, chiar fir de borangic, lînă, ceramică, lemn, metal. Dar obiectele pe care le creează sînt în spiritul tradiţiei populare, sînt inspirate din tradiţiile şi obiceiurile din Dobrogea”, a declarat directorul Muzeului de Artă Populară, dr. Maria Magiru. De asemenea, aceasta a considerat cea de-a V-a ediţie a Tîrgului Copiilor un succes, fapt pentru care, de anul viitor, manifestarea va lua amploare. Astfel, începînd cu cea de-a VI-a ediţie a tîrgului, vor fi invitaţi şi copiii meşterilor din alte zone etnografice ale ţării, care vor veni cu obiecte realizate în spiritul tradiţiei zonei etnografice de unde provin.

Duminică, de Ziua Copilului, vizitatorii cu vîrsta pînă în 18 ani au beneficiat de intrare liberă, putînd admira atît expoziţia permanentă a muzeului, „Arta populară din România”, cît şi două expoziţii temporare care aduc în atenţie interiorul ţărănesc de sărbătoare şi icoanele pe sticlă.