Un oarecare domn mi-a mărturisit că dumnealui stăpîneşte la perfecţie arta prefăcătoriei. Din confesiunile sale pe această temă am reţinut că, în materie de prefăcătorie, aproape a atins perfecţiunea, ceea ce, să recunoaştem, nu este la îndemîna oricui. Deloc întîmplător, domnul în cauză este politician, ceea ce nu cred că mai era necesar să precizez. Folosită cu măiestrie şi lipsă de scrupule, prefăcătoria a deschis unor politicieni, precum domnul în cauză, drumul spre noi succese măreţe. Ca să stăpîneşti arta prefăcătoriei, îţi trebuie talent, suflet şi chemare către aşa ceva. Dacă eşti sincer, de pildă, carenţă devastatoare în politică, nu ai nicio şansă să faci carieră! Cunoaştem cu toţii un personaj care, plîngînd la timp, în hohote şi lipsit de optimism, a ajuns preşedintele ţării. Plînsul cu vorbe pe umărul camaradului istovit de o boală închipuită face parte din arsenalul prefăcătoriei de largă respiraţie. În arta prefăcătoriei, din cîte înţeleg, decisivă este impresia artistică, începînd cu vorbele şi terminînd cu jocul de scenă. Cine nu are talent, precizez, se smiorcăie. Cine este cultivat în arta prefăcătoriei, m-am convins, plînge în hohote şi suspine, suspendînd o naţiune întreagă în dileme existenţiale. Arta prefăcătoriei le-a asigurat unora longevitatea nemeritată în politică. Sînt indivizi care se prefac de 18 ani că se sacrifică pentru dulcea lor naţiune. Alţii se prefac că muncesc. Politicienii de duzină apelează la meşteşugul prefăcătoriei pentru a trece puntea. Cei versaţi urmăresc să rămînă cît mai mult la putere. Ori de cîte ori simt că le este pusă în pericol poziţia şi starea materială, apelează la tot felul de tertipuri. Cînd sînt în criză de imagine, cum se întîmplă şi cu cel care nu s-a oprit din plîns pînă nu a ajuns preşedinte de ţară, se prefac că sînt preocupaţi de creşterea preţurilor. Haidade/Haidade. Arta prefăcătoriei reprezintă cheia de boltă pentru politicienii care fac şi desfac alianţe. Doctrina este simplă. Eu mă prefac că te accept, tu te prefaci că mă înghiţi. Este exact ca într-o căsnicie din interes. Datorită prefăcătoriei politice, avem în continuare premier, cu toate că atunci cînd domnia sa a luat-o pe contrasens a fost pe bune. Zău dacă vă mint! Mimica poate cîntări greu în evaluarea prefăcătoriei. Uneori, dacă nu cumva de cele mai multe ori, o mimică sănătoasă şi virtuală poate înlocui zece discursuri populiste. Sînt politicieni care se prefac că gîndesc şi se jelesc pentru ţară. Te apucă disperarea! Domnul despre care vă vorbeam la început a făcut şi alte dezvăluiri interesante. Spunea domnia sa că, atunci cînd nu se preface, ceea ce se întîmplă destul de rar, nu se simte deloc bine. Atît de mult i-a intrat arta prefăcătoriei în sînge încît, în foarte multe momente ale existenţei sale pe pămînt, nu se mai simte bine în starea sa naturală. Am ajuns, domnule, zice el, să mă prefac că nu mă observ. Pur şi simplu, ca să mă înţelegi, nu mă bag în seamă! Eu, sincer vorbind, am observat că persoana lui îi este total indiferentă, dar am crezut că mi se pare. Din păcate, unora le place prefăcătoria politicienilor şi se lasă seduşi din patru în patru ani. La noi, arta prefăcătoriei ţine de domeniul telenovelei politice.