Arta victimizării, marginalizată pe nedrept în contextul generat de primele şapte arte, a luat o amploare fără precedent în politichia autohtonă, punându-şi parşiv amprenta pe prestaţia mediocră a unor aleşi ai poporului. Din punct de vedere materialist dialectic, arta victimizării reprezintă nucleul de bază în materie de oportunism, nulitate profundă, reprezentată printr-un zero barat, gargară oratorică şi alte asemenea mijloace rudimentare de propagandă ieftină. În condiţiile în care, în politică, dacă te atingi de un individ, ţipă doi, după modelul cetei lui Piţigoi, era nevoie de o formulă de coabitare între oportunismul unora şi prostia altora. Arta victimizării vine în întâmpinarea celor care, trăgând mâţa de coadă, pe fondul confuziei generate de sirena lui Vasile Roaită, nu sunt capabili să prezinte un program coerent de afirmare plenară. La noi, se ştie, are câştig de cauză cel care ţipă cel mai tare „Hoţii”. În timp, au apărut şi alte modele de strigare sistematică şi lăutărească menite să impulsioneze arta victimizării. E câte un şoricel al politichiei care pozează frecvent în victimă, în ciuda faptului că cei mai mulţi dintre românaşi s-au prins că la mijloc este vorba despre o autentică, scuzaţi cacofonia, caterincă. Ca să fie cât mai convingător, pentru că victima place la popor, se înfige primul la caftul stradal. Cum s-ar spune, o caută cu lumânarea. În materie de încasat bâte pe spinare, dumnealui e primul la cucuie, fiind convins că exemplul personal contează. Ce-i drept, în materie de victimizare, şoricelul politic întruneşte toate condiţiile principale şi colaterale pentru a poza în cel mic, atenţie, rămas fără lăptic. În funcţie de situaţia creată, şoricelul politic ştie cum, când şi unde să apese pe pedala lacrimogenă. După cum se mişcă printre bătăuşii de profesie, toată lumea este tentată să creadă că şoricelul politic reprezintă singura ţintă vie a Puterii. Veritabil as al victimizării pe diverse teme de o largă audienţă în societatea noastră multilateral desfrânată, şoricelul ne prezintă tot felul de scenarii dilimandroase. Din punct de vedere al manifestării sale personale, şoricelul este primul individ politic din exterior afectat direct de fixarea coabitării în grila primilor şapte ani petrecuţi în politică. Sunt politicieni care nu au habar nici măcar de cei şapte ani de acasă, ceea ce îi ajută în efortul lor global de a poza în victime. De când cu coabitarea de la Cotroceni, maeştrii victimizării au pierdut la capitolul credibilitate. Fără intrigile preşedintelui, protagoniştii victimizării sunt nişte bieţi papagali...