„Artensive 06” ia atitudine şi propune „Arta Eco”

Veşti bune pentru iubitorii artei... tinere şi nonconformiste, care aşteptau cu nerăbdare o nouă ediţie a Festivalului şi Concursului Artensive, o adevărată rampă de lansare pentru talentele care renunţă la canoane. Anul acesta, evenimentul organizat de Facultatea de Arte a Universităţii „Ovidius”, ajuns la cea de-a VI-a ediţie, are o temă generoasă, „Arta Eco”, deoarece tinerii şi-au propus să empatizeze, în mod concret şi creativ, cu mişcarea ecologică internaţională. „Societatea în care trăim ne umple existenţa cu obiecte şi deşeuri. Ele, obiectele, creează dependenţe ce cresc în progresie geometrică. Şi deşeurile la fel! Am devenit consumatori avizi, direcţionaţi de un subliminal intrat în consonanţă cu sloganuri publicitare. Acestea au traversat faze diverse care au debutat cu laude, admiraţie, recomandări şi au ajuns la a comanda, impune şi chiar ameninţa. A VI-a ediţie a Festivalului-concurs Artensive se alătură mişcării internaţionale de atitudine şi intervenţie ecologică”, susţin organizatorii manifestării.

Evenimentul are şi un motto sugestiv: „O lume în care abundenţa este un reziduu, iar reziduul abundă…”, de Erwin Kessler. Startul „Artensive 06” se dă sâmbătă, într-un spaţiu neconvenţional, dar în ton cu tema festivalului-concurs, la sediul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului Constanţa, situat pe strada Unirii, nr. 23. Concursul este structurat pe mai multe secţiuni, ca şi la ediţiile anterioare: design, graphic design, fotografie, instalaţie, mix sunet, mix imagine.

● Estetica urâtului ● „Deşeul devine materie primă pentru noul obiect de artă cu mesaj inclus decodificat prin simbol, metaforă, decorativ, reintrare utilizabilă în cotidian. Participanţii vor avea în vedere cei trei R ai ecologiei, care semnifică: reducere, reciclare, reutilizare - ultimul devenind tehnica de lucru pentru această ediţie Artensive”, anunţă echipa Artensive 06.

Deschiderea oficială a manifestării coincide, sâmbătă, de la ora 14.00, cu vernisajul expoziţiei care va reuni lucrări de design, graphic design şi fotografie. În intervalul orar 16.00-19.00 este programat un performing de sunet şi imagine, după care se dă startul la proiecţiile filmelor de scurt metraj. Duminică, toţi iubitorii de artă sunt aşteptaţi la festival de la 09.00, până la orele amiezii, când e programată închiderea evenimentului şi decernarea premiilor Artensive 06.

Anul trecut, Marele Premiu al Festivalului şi Concursului „Artensive 05” a fost decernat studentei Melania Bărbulescu de la Facultatea de Arte a Universităţii „Ovidius\", specializarea Pedagogia Artelor Plastice şi Decorative, la clasa conf. univ. dr. Daniela Ţurcanu-Caruţiu.