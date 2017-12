Arthur Miller şi FBI, la American Corner

Aşa cum ne-a obişnuit, American Corner nu lasă să treacă luna fără să organizeze câteva evenimente. „Mâine, vom organiza o activitate dedicată scriitorului american Arthur Miller, începând cu ora 9:30. Această personalitate a dramaturgiei americane este cunoscută mai ales datorită pieselor de teatru All My Sons /Toţi fiii mei, Death of a Salesman / Moartea unui comis voiajor şi The Crucible / Creuzetul, care au primit numeroase premii prestigioase. Evenimentul va fi deschis de către lect. dr. Ludmila Martanovschi, Catedra de Engleză, Facultatea de Litere din cadrul Universităţii Ovidius Constanţa, care le va prezenta operele celebrului autor studenţilor de la specializarea Studii Americane anul III. Va urma vizionarea filmului Death of a Salesman (1985), regizat de Volker Schlöndorff, în distribuţia căruia sunt prezenţi cunoscuţii actori John Malkovich şi Dustin Hoffman, care a obţinut premiul Golden Globe pentru cel mai

bun actor. În încheierea activităţii studenţii vor rezolva un quiz pe tema filmului vizionat, vor avea acces la cărţile scrise de Arthur Miller şi vor primi gratuit materiale informative despre Statele Unite de la Rodica Toma, coordonatorul American Corner”, a declarat coordonatorul American Corner, Rodica Toma.

Cea de a doua activitate va avea loc pe parcursul a două zile, luni, 29 martie, între orele 16:00 - 18:00 şi miercuri, 31martie, între orele 09:00 - 10:00 şi 11:00 - 13:00. Luni vor participa studenţi de la specializările „Drept” şi „Administraţie Publică” din cadrul Universităţii Ovidius, însoţiţi de asist. prof. Alina Buzarna, iar miercuri începând cu ora 9:00 vin ca invitaţi elevi de la Colegiul Naţional ”Mircea cel Bătrân”, împreună cu profesoarele Daniela Crăciun şi Sosoiu Silvia şi de la ora 11:00 vor participa elevi de la Colegiul Naţional ”Mihai Eminescu”, alături de prof. Laura Mavrodin. Moderatorul acestei acţiuni va fi Adelina Vartolomei, absolventă a „Facultăţii de Litere”, Universitatea Ovidius, care va prezenta tema FBI (The Federal Bureau Of Investigation), mâna dreaptă a Departmentului de Justiţe al SUA. Motto-ul acestei agenţii este \"Fidelitate, Bravură, Integritate\". FBI-ul are sediul în Washington DC, sunt 56 de birouri pe întreg teritoriul SUA şi peste 400 de agenţii rezidente în oraşe şi oraşele mai mici şi mai mult de 50 de birouri internaţionale. Instituţia are jurisdicţie pentru investigarea a peste 200 de categorii de crime federale, având misiunea de a proteja şi ajuta atât persoanele cât şi comunităţile sau afacerile cetăţenilor americani de orice ameninţări interne sau internaţionale, de terorism, de spionaj sau chiar de oficialităţi corupte. Se va vorbi despre misiuni şi priorităţi, securitate naţională, despre atentatul terorist din 11 septembrie 2001 şi despre alte aspecte conexe acestui subiect. Participanţii îşi vor putea verifica şi cristaliza cunoştinţele vizionând documentarul “Investigative Reports - Inside the FBI”. Toţi cei prezenţi vor primi de la Rodica Toma, coordonatorul American Corner câte un hand-out despre FBI, certificate de participare, reviste şi broşuri despre Statele Unite.