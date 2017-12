Artificii la începerea anului Tigrului

Mii de chinezi au sărbătorit, duminică, începerea anului Tigrului, despre care astrologii spun că va fi unul ce va aduce confruntări dar şi bogăţie, cu focuri de artificii, pe străzile oraşelor din China. În ciuda frigului, pe străzile din China au ieşit mii de oameni care au privit focurile de artificii şi au sărbătorit intrarea în noul an. În Shanghai, la templul Jing\'An chinezii s-au înghesuit să ardă tămâie pentru ca noul an să aducă sănătate şi fericire în familiile lor. La Beijing, 52 de persoane au fost rănite în timpul focurilor de artificii, în timp ce aproximativ 880.000 de poliţişti şi voluntari au patrulat pe străzi pentru a asigura desfăşurarea în siguranţă a evenimentelor. Chinezii spun despre cei care se nasc în anul Tigrului că vor fi independenţi şi puternici, dar că nu este un an bun pentru căsătorii, deoarece soţul poate deceda mai devreme decât soţia. Chinezii consideră tigrul un lider natural care simbolizează puterea, dar şi imprevizibilul. În opinia astrologilor chinezi, noul an va aduce transformări, confruntări şi reforme. În principal, anul Tigrului va fi unul al schimbărilor curajoase. Acest an chinezesc se va încheia pe 2 februarie 2011, fiind urmat de anul Iepurelui.