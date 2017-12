Artimon, prezentat oficial la FC Farul

După doar o etapă disputată din actuala ediţie a Ligii a II-a, FC Farul a ales să mute pe banca tehnică şi să aducă un antrenor cu experienţă. Conducerea grupării de pe litoral a apelat la serviciile fostului stelist Alin Artimon, care a semnat un contract până la finalul sezonului, cu drept de prelungire din partea clubului pe încă un sezon. Noul tehnician al constănţenilor şi-a preluat funcţia ieri, când a condus un prim antrenament şi a fost prezentat oficial. “După meciul cu Sportul, am avut o discuţie cu Barbu şi am hotărât de comun acord că are nevoie de sprijinul unui antrenor cu experienţă. Ne-am mişcat repede şi am ajuns la o înţelegere cu Alin Artimon, care mi-a demonstrat în primul rând că-şi doreşte să antreneze şi nu-l interesează partea financiară. Obiectivul rămâne crearea unei echipe competitive, pentru că eu sunt realist şi nu am vorbit niciodată de promovare. Mai întâi, trebuie să rezolvăm situaţia financiară”, a explicat finanţatorul constănţenilor, Marian Diaconescu. “Oferta Farului mă onorează, pentru că este un club de tradiţie, indiferent de situaţie. Mi-a plăcut ce mi-a transmis conducerea clubului, pentru că am libertatea deciziilor, iar proiectul este pe termen lung, mizându-se pe consolidarea lotului. Nu fac promisiuni, decât spun că va fi o echipă care dă totul pe teren, care va munci mult şi va fi bine organizată. Vrem să aducem cât mai mulţi oameni în tribune, dar acest lucru putem să-l facem doar prin rezultate. Vine o perioadă delicată, cu jocuri foarte tari şi sper să rămânem în picioare până la pauza de peste trei săptămâni. Vestiarul m-a primit bine, am făcut un prim antrenament şi pe mulţi dintre jucători îi cunosc. I-am antrenat pe Sergiu Popescu, Săceanu şi Ivanovici, iar contra lui Chiţu am jucat de multe ori. Sunt adeptul unui joc echilibrat, lucrez foarte mult tactic şi am folosit două sisteme de joc, 4-3-3 sau 4-4-2. I-am rugat pe jucători să completeze o fişă prin care să-mi spună ce sistem preferă şi pe ce post se simt mai bine”, a explicat noul tehnician.

AJUTAT DE BARBU. Pe lângă Artimon, stafful tehnic va fi alcătuit din secunzii Ion Barbu şi Decebal Gheară, plus antrenorul cu portarii Laurenţiu Gheorghe. “Mă bucur că pot continua alături de Barbu şi mă bazez pe sfaturile lui”, a spus tehnicianul în vârstă de 41 de ani. “Sper ca venirea lui Artimon să fie de bun augur şi să facem o treabă bună. Am luat această decizie spre binele meu şi al clubului. Am comis greşeli, pe care sunt convins că nu le voi repeta. Sufăr şi mă doare din cauza celor întâmplate la meciul cu Sportul, pentru că este echipa mea de suflet”, a declarat Ion Barbu, care a primit sprijinul lui Marian Diaconescu: “Va avea şansa să mai fie antrenorul Farului. Are ocazia să câştige multă experienţă”.

DEBUT CU CS OTOPENI. Noul tehnician va debuta sâmbătă, când Farul va întâlni în deplasare pe CS Otopeni, în etapa a II-a a ligii secunde. “Este un joc în care vom juca cât putem de bine, să demonstrăm că echipa are calitate şi că suntem pe drumul cel bun. Este o serie echilibrată, cu echipe valoroasă, în care se joacă altceva decât în Seria a II-a. Noi trebuie să fim preocupaţi de calitatea jocului şi de creşterea valorică a lotului”, a declarat Artimon. Noul antrenor, care a pregătit ultima oară pe CSM Rm. Vîlcea, nu a venit cu mâna goală, aducându-l pe mijlocaşul central în vârstă de 28 de ani, Sergiu Popescu.