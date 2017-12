Artista Ioana Nemeş s-a stins din viaţă la 32 de ani

Ioana Nemeş, considerată de critică unul dintre cei mai promiţători tineri artişti de pe scena artei contemporane româneşti, a încetat din viaţă pe 23 aprilie, la New York, la vârsta de numai 32 de ani. Artista a murit din cauza unui stop cardiac. Conform dorinţei artistei şi a familiei acesteia, trupul său va fi incinerat în New York.

Ioana Nemeş inaugurase primul său solo show din New York, într-unul dintre cele mai importante spaţii de artă din SUA, Art-In-General şi se afla în rezidenţa Art-In-General & Pavilion. Ultima postare a artistei pe site-ul ioananemes.ro anunţă: „If you\'re in NY next Tuesday, April 19, come! I\'ll have a conversation with New York Times columnist Andrea Codrington about art, design, obsessions and everything in between\" (n. r.„Dacă sunteţi în New York, pe 19 aprilie, veniţi! Voi avea o discuţie cu editorialista New York Times Andrea Codrington, despre artă, design, obsesii şi orice altceva)\".

Născută în anul 1979, Ioana Nemeş a fost unul dintre cei mai cunoscuţi artişti români din generaţia sa. Creaţiile ei constând în fotografie şi video art au fost incluse în expoziţii prestigioase de artă din România şi străinătate: Viena (2010), Istanbul (2009), Amsterdam (2009), Copenhaga (2008), Praga (2007), Bucureşti (2006). A obţinut rezidenţe la IASPIS Stockholm (2010), Kulturkontakt Vienna (2004), Art-In-General (New York).

De asemenea, Ioana Nemeş a primit, în 2001, premiul pentru „Scenografie şi Imagine\", iar în 2002, premiul pentru „Fotografie de modă\" din cadrul Expoziţiilor Tinerilor Designeri, eveniment organizat de Doina Levintza.