Artişti constănţeni sub cupola Ateneului Român

Pianistul Harry Tavitian şi soprana Nicoleta Ardelean vor urca, în acest weekend, pe scena Ateneului Român. Sâmbătă, de la ora 19.00, muzicianul constănţean şi invitaţii săi vor prezenta publicului, un Concert de Crăciun special care încheie programul „Teach Me Tonight -.de la blues la etno-jazz cu Harry Tavitian”, derulat în acest an de Institutul Cultural Român (ICR). În prima parte a concertului, în premieră românească, Ion Baciu Jr. şi Harry Tavitian se vor întâlni pe scena Ateneului într-un recital la două piane. Din programul serii fac parte compoziţii semnate de cei doi pianişti. Cea de-a doua parte a concertului îi are ca protagonişti pe pianistul Harry Tavitian şi percuţionistul Cserey Csaba. Cei doi vor prezenta melomanilor suita de colinde „Christmas Cantata”. Evenimentul este organizat de Institutul Cultural Român în parteneriat cu Filarmonica „George Enescu“ şi TVR Cultural.

Duminică, de la ora 19.00, pe scena Ateneului Român va urca un alt nume cu rezonanţă pentru publicul constănţean: soprana recunoscută la nivel internaţional, Nicoleta Ardelean. Aceasta este invitată să susţină un recital, alături de alţi artişti reputaţi, în cadrul celei de-a X-a ediţii a Galei „Crăciun pentru toţi”. Apreciata soprană constănţeană, care ne reprezintă cu succes pe marile scene lirice ale lumii, printre care şi Scala din Milano a interpretat, săptămâna trecută, pe scena Teatrului „Oleg Danovski, rolul Violettei Valery din capodopera verdiană „Traviata”. Concertul cu implicaţii sociale care va avea loc duminică, la Ateneul Român, se desfăşoară sub patronajul Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, iar fondurile încasate din vânzarea biletelor vor fi îndreptate către programul de ajutorare a copiilor talentaţi din şcolile de muzică din România. Concertul va fi difuzat, săptămâna viitoare, pe 22 şi 24 decembrie, la TVR 1. Regia muzicală a acestui maraton muzical este semnată de Lucian Moraru, iar Ion Caramitru va fi amfitrionul spectacolului.