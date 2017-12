Artişti de renume în prima seară a Festivalului „Euro Callatis”

Cîteva mii de turişti şi localnici au luat cu asalt, în prima seară a festivalului, Portul Turistic din Mangalia, locurile rezervate publicului fiind ocupate pînă la refuz. Iubitorii muzicii au urmărit show-ul atît de pe scaune, cît şi în picioare sau căţăraţi pe pietrele aflate de cealaltă parte a scenei. Din rîndurile publicului au mai făcut parte oficialităţi, artişti, precum şi controversatul cuplu Monica şi Irinel Columbeanu, care a venit după aprox. o oră de la începerea show-ului. Una dintre doamnele muzicii uşoare româneşti, Mirabela Dauer, care şi-a sărbătorit, luni seara, şi ziua de naştere, a venit însoţită de tînărul compozitor Rareş Borlea, alias Raoul, cu care colaborează de patru ani. „Mă simt bine la Callatis, chiar dacă îmi sărbătoresc ziua prin muncă, pentru că acest festival mi se pare o sărbătoare, iar Rareş mă însoţeşte peste tot, trebuie să mă susţină”, a declarat Mirabela Dauer. Dacă Mirabela a venit împreună cu Raoul, cei trei componenţi ai trupei „3rei Sud Est” s-au „afişat” cu soţiile sau iubitele lor, chiar şi Laurenţiu Duţă, în ciuda faptului că Ianula, partenera sa de viaţă, este însărcinată în ultimele săptămîni.

Exotica interpretă Nadia Ali a cîntat împreună cu… „3rei Sud Est”.

Recitalul susţinut de formaţia „Bere Gratis” a extaziat publicul, care a cîntat şi a dansat alături de Miţă, solistul grupului. „M-am simţit foarte bine pe scena Callatis-ului, ca în fiecare an. Publicul a fost minunat, cel care ne-a ascultat şi anii trecuţi aici şi care este mereu alături de noi, cîntă şi dansează alături de noi”, a mărturisit Miţă, liderul trupei. Componenţii formaţiei „Todomondo” au reuşit să smulgă spectatorilor ropote de aplauze cu piesa „Liubi, liubi, I love you”, cea cu care au participat la finala Eurovisionului. „A fost o bucurie să cîntăm la Callatis, pentru că a fost mai mult decît o reîntoarcere după anul trecut. Noi ne-am simţit întotdeauna bine aici. În 2005 am participat pentru prima dată, un an în care am fost foarte fericiţi că publicul ne-a primit cu mult drag, era al doilea festival pentru noi. Anul acesta, după Eurovision, am venit cu proiectul Todomondo, cu care am încercat să facem show, deşi eu era să stric tot din cauza unor probleme de sănătate, care nu m-ar fi lăsat să fiu prezent aici”, a spus Kamara, unul dintre componenţii „Todomondo”, dar şi al trupei „Alb Negru”. Andrei Ştefănescu, jumătatea… albă a formaţiei „Alb Negru” a venit însoţit de logodnica sa, Anca (Roxana, aşa cum o alintă interpretul, fostă membră a grupului „A.S.I.A”), alături de care a pozat fericit.

Nici Benone Sinulescu şi tînăra trupă etno „Millenium” din Republica Moldova nu au fost mai prejos, show-ul oferit demonstrînd, încă o dată, că vîrsta nu are nicio legătură cu… talentul.

Aproape de sfîrşitul primei seri de festival, în culise şi-a făcut apariţia Jojo, însoţită de Cătălin Catoiu, mai cunoscut în lumea muzicală sub porecla de „Ţeavă”, membru al trupei „VH2”. Interpreta a fost foarte zîmbitoare şi nu s-a dezlipit de lîngă iubitul său, de care o despart… „doar” 19 ani, decît în momentul în care s-a întîlnit cu Gabi Cotabiţă, cu care s-a îmbrăţişat şi s-a salutat, foarte entuziasmată de revedere.

Atmosfera primei seri a fost incendiară, toţi cei prezenţi fiind foarte încîntaţi de prestaţia artiştilor, ultimul recital aparţinînd celebrei Nadiei Ali, care şi-a încheiat evoluţia cu o piesă interpretată alături de… „3rei Sud Est”.