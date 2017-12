Artiştii Anului în Marea Britanie

Cântăreaţa Emeli Sande a fost desemnată Artista Anului 2012 în Marea Britanie, de iTunes, iar albumul ei de debut, ”Our Version of Events”, a fost primul în topul vânzărilor de pe site-ul muzical, în timp ce hitul ”Somebody That I Used to Know”, interpretat de Gotye, a fost cea mai vândută piesă. Scoţiana Emeli Sande, care este cântăreaţă şi compozitoare, a avut un an foarte bun din punct de vedere profesional, în care a lansat un album de succes, primul din cariera sa şi a apărut atât în ceremonia de deschidere, cât şi în cea de închidere a Jocurilor Olimpice de la Londra. Mai mult decât atât, albumul ei de debut a fost în fruntea vânzărilor în Marea Britanie. ”Am aflat că pentru iTunes sunt artista anului şi că albumul meu este primul în topul vânzărilor şi mi se pare incredibil. Mulţumesc tuturor pentru ajutor şi pentru faptul că mi-au făcut acest an special”, a răspuns Emeli Sande.

La categoria Cel mai bun album al anului în topul iTunes se află ”Is Your Love Big Enough”, materialul discografic de debut semnat de Lianne La Havas. De asemenea, piesa ”Call Me Maybe”, interpretată de Carly Rae Jepson, a fost desemnată Piesa Anului, în timp ce hitul lui Gotye ”Somebody That I Used to Know”, interpretat alături de Kimbra, a fost primul în topul vânzărilor din 2012 pe site-ul iTunes. În top au mai fost incluse emisiuni TV, cărţi, cărţi poştale şi filme. Pelicula ”The Avengers / Răzbunătorii” a fost desemnată Superproducţia Anului, lungmetrajul ”The Woman in Black / Femeia în negru” a fost numit Cel mai bun film britanic, iar Christopher Nolan a fost ales Regizorul Anului, pentru ”The Dark Knight Rises / Cavalerul negru: Legenda renaşte”.