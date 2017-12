„Artistul anului”: Inna, Mădălina Manole sau Paula & Ovi?

Ajunsă la cea de a IX-a ediţie, Gala Premiilor Muzicale Radio România Actualităţi 2011 va avea loc duminică, de la ora 18.30, la Sala Radio din Bucureşti. Emoţiile artiştilor şi fanilor sunt pe măsură întrucât concurenţa este acerbă. Nominalizările pentru fiecare categorie sunt: „Cel mai bun album pop-dance”: „Hot” - Inna, „Plec pe Marte” - Smiley şi „Secret” - Alex, „Cel mai bun cântec pop-dance”: „DiscoRomancing” - Laurenţiu Duţă/Elena Gheorghe, „Don’t say it’s over” - Alex, „Love is for free” - Smiley, „Love in Brasil” - Adrian Sana/Andreea Bănică, „My Beautiful one” - Xonia feat Deepcentral, „Something new” - M. Ristea/Andra şi „Sun is up” - Inna, „Cel mai bun artist pop-dance” Alex, DJ Project, Inna şi Smiley. La „cel mai bun album pop” concurează „Love Mail” - Nico, „9” - Mădălina Manole şi „Superlove” - Ştefan Bănică, iar la „Cel mai bun cântec pop”: „Don’t wanna miss you” - Cătălin Josan, „Marea dragoste” - Petru Mircea/Mădălina Manole, „Playing with fire” - Ovidiu Cernăuţeanu/Paula Seling & Ovi, „Plec pe Marte - A. Maria/Smiley, „Poate undeva” - Laurenţiu Matei/Nico şi „Superlove” - Ştefan Bănică). Horia Brenciu, Keo şi Ştefan Banică se luptă pentru titlul de „cel mai bun interpret”, iar Loredana, Paula Seling şi Nico pentru „cea mai bună interpretă”.

● Constănţeanca Andreea Olariu, printre „juniorii” nominalizaţi ● La cel mai bun artist folk se află în competiţie: Florin Sasarman, Nicu Alifantis şi Victor Socaciu. Direcţia 5, Iris şi Vunk concurează la categoria „Cei mai buni artişti rock”, iar la „Cel mai bun cântec pop-rock” piesele: „Ai un loc” - Marian Ionescu/Direcţia 5, „Cât aş vrea să zbor - Iris, „Cele două cuvinte” - Dan Teodorescu/Taxi, „Stai pe-acelaşi drum” - Bere Gratis, „Vreau o ţară ca afară” . C. Ilie/Vunk. „Cel mai bun mesaj” va alege între piesele „Cele două cuvinte” - Taxi, „Locul potrivit” - Guess Who şi „Vreau o ţară ca afară” - Vunk. La premiul „Radio România Junior” au fost nominalizate: Andreea Olariu, Maria Crăciun şi Mădălina Lefter. Distincţia „artistul anului” va alege între Inna, Mădălina Manole sau Paula & Ovi.