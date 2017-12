Artistul Damien Hirst va construi un oraş întreg

Artistul britanic Damien Hirst a primit autorizaţia în baza căreia va putea să construiască un oraş întreg în apropiere de Ilfracombe, o staţiune balneară din sud-vestul Angliei. Potrivit publicaţiei North Devon Journal, noua localitate se va numi Hirst-on-Sea, iar acest proiect imobiliar, validat recent de consiliul municipal din Ilfracombe, prevede, printre altele, construirea a 750 de case, mai multe magazine şi o şcoală primară, informează lefigaro.fr. Proiectul are o durată de realizare cuprinsă între 10 şi 15 ani şi urmează să creeze circa 100 de locuri de muncă în fiecare an. Această iniţiativă, îndelung discutată de locuitorii din Ilfracombe, a făcut obiectul unor expoziţii şi ateliere artistice publice, timp de peste un an, precizează BBC. Proprietar al multor terenuri în acea staţiune balneară, Damien Hirst a generat un val de polemici în 2012, atunci când a oferit municipalităţii o statuie pe jumătate goală, înaltă de 20 de metri. Statuia din bronz, denumită Verity şi reprezentând o femeie luptătoare însărcinată, a fost plasată în portul din Ilfracombe. Damien Hirst, cel mai bogat artist britanic în viaţă, are o avere estimată la 215 milioane de lire sterline (260, 8 milioane euro), potrivit unui clasament (Rich List) întocmit de Sunday Times. Damien Hirst este unul dintre membrii fondatori ai mişcării Young British Artists (YBA) din care mai fac parte alţi artişti contemporani celebri, precum Tracey Emin, Sarah Lucas şi Mark Wallinger. Mulţi dintre membrii YBA au fost studenţi la Goldsmiths College din Londra la sfârşitul anilor '80. Prima expoziţie majoră a lui Damien Hirst, organizată într-un depozit, a atras numeroşi colecţionari de artă influenţi, inclusiv Charles Saatchi, care a devenit ulterior unul dintre cei mai mari susţinători ai săi. Operele lui Damien Hirst - printre care se află tablouri cu puncte colorate, oi şi un rechin conservat în formaldehidă - au avut adeoseori însuşirea de a-i şoca pe privitori. În 2008, o licitaţie dedicată operelor sale, organizată pe durata a două zile, a obţinut încasări record de 111 milioane de lire sterline (134,7 milioane euro). Damien Hirst a câştigat prestigiosul Turner Prize în 1995, iar, în 2012, o retrospectivă a operelor sale organizată la muzeul Tate Modern a devenit evenimentul de profil cu cel mai mare număr de vizitatori pentru un artist solo din istoria acestei instituţii britanice.